 

ГБР провело обыски у руководства ГАСИ Украины. Им грозит до шести лет лишения свободы

24.02.2021, 22:30, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) проводят досудебное расследование уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами государственных органов при выдаче разрешительных документов на строительство. Об этом 24 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

“С целью выявления вещественных доказательств преступной деятельности ГБР 24 февраля провело ряд обысков, в частности, у руководства Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины”, – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что проводят досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами государственных органов при выдаче разрешительных документов на строительство (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главного следственного управления ГБР при оперативном сопровождении Главного оперативного управления ГБР.

фотогалерея
(1 из 3)


Фото: dbr.gov.ua


Фото: dbr.gov.ua


Фото: dbr.gov.ua

24 февраля Кабмин сменил главу ГАСИ: вместо Ирины Король временно исполняющим обязанности главы ГАСИ стал Сергей Галицин.

Главная функция ГАСИ – государственный контроль за соблюдением законодательства в сфере градостроительной деятельности, проектной документации, строительных норм, государственных стандартов и правил. Президент Украины Владимир Зеленский называл ГАСИ одним из наиболее коррумпированных органов и обещал, что ее ликвидируют.

13 марта 2020 года правительство приняло постановление №218, согласно которому ГАСИ должна быть ликвидирована, а вместо нее должны появиться три новых органа: Государственная инспекция градостроительства, Государственное агентство по техническому регулированию в градостроительстве и Государственная сервисная служба градостроительства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / Во Франции подтвердили доставку черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ

23.02 / Вынужденно прекратившие вещание украинские каналы организовали холдинг «Новости»

26.06 / «Черный риелтор» в Архангельской области получил пожизненный срок

06.10 / Победитель «Лидеров России» стал директором департамента Минприроды

15.09 / В ООН признали образцовым опыт РФ в сохранении амурских тигров

14.12 / “Дія” начала принимать заявки украинцев на получение 8 тыс. грн от государства. В Камбине рассказали, как воспользоваться услугой

05.12 / Тихановская написала письмо папе Римскому

06.10 / В Баку обвинили Ереван в обстреле центрального рынка Гянджи

25.07 / Арестованы трое участников межнациональной драки в Москве

06.10 / Завод имени Малышева модернизировал партию танков “Булат” – “Укроборонпром”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска