В Украине с 1 апреля и 1 октября начнется призыв – указ президента

24.02.2021, 22:30, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля подписал указ о сроках проведения очередных призывов на срочную военную службу в 2021 году. Соответствующий указ №71/2021 опубликован на сайте главы государства.

В документе сообщается, что в 2021 году призыв граждан Украины на срочную военную службу проведут в течение апреля – июня и октября – декабря.

Призывные комиссии начнут работу 1 апреля и 1 октября соответственно. Подготовительные мероприятия к проведению призыва будут начаты с 1 марта и 1 сентября, говорится в сообщении.

“Проведение призыва на срочную военную службу в Вооруженные силы Украины обеспечивает соотношение доли военнослужащих-срочников к доле военнослужащих по контракту 15% к 85%. Таким образом, доля срочников в общей численности войска с каждым годом будет продолжать уменьшаться”, – говорится в сообщении.

В соответствии с требованиями законодательства Украины, не подлежат призыву и предоставляется отсрочка для получения образования на весь период обучения гражданам призывного возраста, которые учатся:

в учреждениях общего среднего образования III степени и профессионального (профессионально-технического) образования с дневной формой обучения;

в учреждениях профессионального предвысшего образования с дневной формой обучения, в том числе во время получения начального уровня (короткого цикла) и первого (бакалаврского) уровня высшего образования по программам ступенчатой системы образования;

в учреждениях профессионального предвысшего и/или высшего образования с дневной формой обучения, в том числе во время получения следующей ступени образования;

в учреждениях среднего или высшего духовного образования с дневной формой обучения;

в интернатуре, аспирантуре или докторантуре с отрывом или без отрыва от производства.

Отсрочку от призыва на срочную военную службу также предоставляют гражданам по семейным обстоятельствам, для продолжения профессиональной деятельности и по состоянию здоровья.

Рассмотрение вопроса о призыве или предоставлении отсрочки (освобождения) от призыва в соответствии с законодательством возлагается на районные (городские) призывные комиссии.

Согласно части 15 статьи 17 Закона Украины “О воинской обязанности и военной службе”, в случаях, не предусмотренных законом, отсрочку от призыва могут предоставить призывникам согласно решениям призывной комиссии АР Крым, областных и Киевской городской призывных комиссий по представлению районных (городских) призывных комиссий.

Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 августа 2014 года “О неотложных мерах по защите Украины и укреплению ее обороноспособности” предусматривает, что призванные в ВСУ и другие военные формирования срочники не привлекаются к выполнению боевых задач в районе проведения операции объединенных сил.

В этом году увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы, планируют провести в апреле – июле и в октябре – декабре.

В январе 2022 года уволят военных, которых призвали в июле 2020 года (в связи с распространением COVID-19).

Начальник отдела комплектования штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Николай Качаненко сообщал, что в 2021 году на срочную военную службу планируют призвать около 32 тыс. человек, что на 2 тыс. больше, чем в 2020 году.

Призыву на срочную службу в Украине несколько лет подлежали мужчины в возрасте от 20 до 27 лет. Но 16 января 2020 года Зеленский подписал указ №13/2020 о призыве на срочную службу мужчин с 18 лет. 18–19-летних призывников отправляют в части только по желанию.

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