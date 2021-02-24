Американские ученые нашли новый путь блокирования рецидива рака

24.02.2021, 22:26, Разное

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Американским ученым в ходе проведения исследования удалось найти новый путь блокирования рецидива рака. Авторами научной работы являются специалисты онкоцентра, который работает при Йельском университете.

Ученые показали, что половые гормоны и факторы роста инсулина имеют взаимосвязь с риском рецидива рака эндометрия. Полученная информация говорит о том, что терапия, направленная на восстановление эндокринной системы, и оценка биомаркеров инсулиновых и гормональных сигнальных путей, могут принести огромную пользу в лечении данного вида онкологии.

В исследовании приняли участие несколько сотен женщин, у которых диагностирован рак. Авторы научной работы провели анализ образцов сыворотки крови и опухоли эндометрия пациенток. В течение десяти лет после хирургических вмешательств за участницами осуществлялось наблюдение. Результаты исследования показали, что за 4,6 года у 280 пациенток произошел рецидив. Его риск был обратно пропорционален, если наблюдалась положительность рецептора эстрогена, инсулина и инсулиноподобного фактора роста – I.

Источник: www.medikforum.ru