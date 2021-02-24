В Китае считают едкие высказывания НАТО маскировкой страха перед Россией

24.02.2021, 22:26, Разное

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Обозреватели портала Baijiahao в Китае считают едкие высказывания НАТО маскировкой их страха перед Россией. В частности, Североатлантический Альянс видит развитие вооружения и теряет уверенность в своём превосходстве.

Россия и Китай продолжают наращивать свою военную мощь и подобные действия не проходят без внимания других стран и объединений. Одним из таких является НАТО, генеральный секретарь которого Йенс Столтенберг не перестаёт твердить о главной угрозе, исходящей от КНР и РФ. Обозреватели считают такие действия признаком замаскированного страха, ведь теперь Альянс может потерять своё преимущество в вооружении и, как следствие, стать менее влиятельным противником. Именно по этой причине, уверены в Китае, НАТО продолжает активно представлять Россию в качестве растущей угрозы.

Помимо пропаганды представители НАТО не упускают возможности навязать другим странам своё мнение и привить антироссийские и антикитайские меры. Китайские аналитики рассказали, что Альянс уже давно перестал следовать первоначальным целям и задумкам, ведь его нынешняя роль сводится к участию во всех вооружённых конфликтах и попытке навязать своё мировоззрение, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».