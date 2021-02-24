Ученые пытаются раскрыть тайну гималайского Озера Скелетов

24.02.2021, 22:26, Разное

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Ученые из Деканского колледжа в Индии пытаются раскрыть тайну гималайского Озера Скелетов. Ледниковое озеро Роопкунд может быть братской могилой паломников.

Роопкунд, находящийся в штате Уттаракханд на высоте 5029 метров, был обнаружен лесником местного заповедника в 1942 году. Большая часть года водоем покрыт льдом, однако после схождения льда можно увидеть множество человеческих останков на его дне и берегах. Эти скелеты, принадлежащие нескольким сотням человек, были загадкой для мира до того, как смотритель парка Хари Кишан Мадвал не обнаружил страшную находку.

Ученые занимаются изучением скелетов гималайского озера на протяжении 20 лет. В 2019 году загадка усугубилась – результаты проведенного генетического анализа древнего ДНК-материала в костях, детально описанные в статье журнала Nature Communications, показали, что, как минимум 14 людей, погибших рядом с озером, были не из Южной Азии. Гены идентичны с генами современных жителей Восточного Средиземноморья. Исследуемые останки оказались намного “новее” по сравнению с другими скелетами Роопкунда, которым около 800 лет. Скелеты могли принадлежать людям, жившим, примерно, в 1800 году.

Герб смерти

Дуглас Престон задается вопросом в статье The New Yorker, что делала группа из 14 человек в Гималаях на высоте 5029 метров и как умерли эти люди. Эксперт вместе с антропологом Агустином Фуэнтессом, представляющим Принстонский университет, попытался выяснить, что случилось на Озере Скелетов в начале XIX века. По мнению Фуэнтесса, история Роопкунда иллюстрирует необходимость множественных доказательств при расследовании прошлого.

Обнаруженные останки очень загадочны, так как принадлежат молодым мужчинам и женщинам, скончавшимся от нескольких приступов, вероятно, сотни или десятки лет назад. Согласно переходящим из уст в уста легендам, причиной смерти молодых людей стал “гнев” индуистской богини Парвати. Озеро Роопкунд располагается на паломническом пути культа богини – Нанда-Деви. Как гласит древнее гималайское сказание, далекий царь Джасдавал вместе со своей свитой, музыкантами, танцовщицами отправился в паломничество к Нанда-Деви и, остановившись возле озера, начал веселиться, чем сильно рассердил божество. Парвати истребила всех паломников, наслав на них сильный град. Эта история может быть основана на реальных событиях.

Проведенные ранее исследования подтвердили наличие у некоторых жертв переломов черепа. Травмы могли быть результатом удара тупым предметом по голове. Большая часть людей могла быть на гребне над озером в период больших штормов, сопровождавшихся смертельным градом. Жертвы стихии, возможно, скончались в результате переохлаждения, а их тела, скатившиеся со склона, оказались в озере и вокруг него.

Постоянная тайна

Единого мнения относительно того, что люди средиземноморского происхождения делали в отдаленном уголке Гималаев, пока нет. Престон и Фуэнтес полагают, что они могли родиться в этих местах, но имели общих родственников с людьми, поселившимися в восточном Средиземноморье. Согласно другим версиям, группа молодых людей, никак между собой не связанные, были родом из восточного Средиземноморья в период политического контроля Османской империи. Участвовали ли погибшие в паломничестве или оказались на озере Роопкунд по другой причине, остается загадкой.

Престон отметил: секрет “Озера Скелетов” состоит в том, что его на самом деле никто не изучал, как следует. Роопкунд пользуется огромной популярностью среди путешественников. Любопытные туристы постоянно перемещают скелеты и даже забирают с собой, это, а также штормовая погода и большая высота мешают проведению систематических исследования костей и их места нахождения. Ученые надеяться, что в будущем удастся пролить свет на таинственную историю гибели сотен людей, ведь в воде могут храниться тела, которых никто не видел.

Источник: www.livescience.com