Нарушил клятьву? Гори в аду! – Личное мнение

24.02.2021, 22:14, Разное

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Вам необязательно знать, кто такая Олеся Малинская — и писатель она, и дизайнер, и марафонка по обретению личного счастья и похудения.

В общем, настолько типичная инстаграмная девушка, что сходу и не отличишь её от другой такой же, а имя им — легион.



Фото: Соцсети

«Я устала быть в роли мужчины в нашем браке и никогда не прощу то, что узнала … С такими словами я ушла от отца моей дочери Николь, как оказалось, непорядочного предателя и Подала на развод!»

Короче, за красивой инстаграмной картинкой брака оказался «непорядочный предатель» и потому — развод!

В чём же истинная причина развода? Олеся устала быть в семье добытчиком. Как говорят, родители её мужа, как он женился, сняли его с финансового довольствия, а сам парень обеспечивать инфлюенсера не захотел.

Ну и всё — стал подлым предателем.

Да как вообще посмел не обеспечивать красивую девушку?! Она зря, что ли, свой Инстаграм регулярно ведёт?!

«Я была идеальной, безумно любящей женой весь наш путь и предпринимала все возможное и невозможное для сохранения наших отношений».

Олеся старалась, как видите. Была безумной и любящей женой весь год или около того. Предпринимала. Сохраняла.

А что же муж? На шею присел!

«Какой мужчина откажется присесть на шею красивой , умной, самодостаточной женщине».

Действительно, какой откажется?

Женились перед иконами в Оптиной Пустыне — такие фоточки красивые сделали! Да как ты мог после такого сесть мне на шею?! И вероломно нарушил клятвы — это я продолжаю цитировать писателя и дизайнера Олесю, если что.

Считаете ли вы раскрученный профиль в Эскортограме и умение пользоваться фильтрами, редактирующими внешность, достаточными причинами, чтобы вас содержали?

Да/нет/не знаю/пошла в жопу/слишком дорого?

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