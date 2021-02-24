Московские суды отправили под арест более 1,2 тысячи человек

24.02.2021, 21:48, Разное

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…по итогам акций в поддержку Навального.

В столичные суды с 23 января поступило 5 716 дел об административных правонарушениях, которые завели по итогам протестных акций в поддержку политика Алексея Навального. Об этом сообщает пресс-служба московских судов.

Всего было заведено 59 дел по ст. 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»), 33 гражданам назначили административный арест, 10 — выписали штрафы.

Также силовики завели 5 657 дел по ст. 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга») — 1 218 жителей отправили отбывать арест, 2 490 — назначили штраф. Всего с 23 января суды арестовали 1 251 гражданина, оштрафовали — 2 500. Также 245 материалов были возвращены для устранения недостатков.

О статистике оштрафованных и арестованных также отчитались петербургские суды. К ним с 23 января поступило 1 659 материалов по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП (эта часть статьи грозит штрафом) и 314 по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (участие в митинге, повлекшее помехи движению транспорта; грозит в том числе и арестом). В Санкт-Петербургский городской суд для пересмотра поступило 88 дел, без изменений оставили большинство из них — 45, пять отменили и пять изменили.

Протестные акции в поддержку политика Алексея Навального проходили 23, 31 января и 2 февраля. В ходе протестов задержаны более 10 тысяч человек, тысячи протестующих отправили под аресты. Всего по итогам акций силовики возбудили как минимум 90 уголовных дел. Политику 2 февраля заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Навальный вернулся в Россию 17 января после лечения в Германии. Его сразу же задержали во время прохождения паспортного контроля в аэропорту Шереметьево.

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