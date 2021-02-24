Зеленский пожелал вакцинироваться вместе с военными как главнокомандующий

24.02.2021, 21:46, Новости дня

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Владимир Зеленский выразил желание вакцинироваться индийским препаратом против коронавируса, который накануне был доставлен на Украину, вместе с военнослужащими. Как передаёт «СТРАНА», в офисе украинского президента заявили, что Зеленский собирается так поступить, поскольку он является верховным главнокомандующим.



Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с главным санврачом Виктором Ляшко выразил желание вакцинироваться индийским препаратом против коронавируса вместе с военными. Как передаёт «СТРАНА», об этом говорится в сообщении пресс-службы офиса президента Украины.

«Зеленский подтвердил готовность получить прививку вместе с военнослужащими как верховный главнокомандующий», — говорится в сообщении.

Президент Украины также акцентировал внимание на том, что логистика поставки вакцины во все области страны уже отработана и задержек не должно быть.

Кроме того, по его словам, вакцинирование населения будет осуществляться на добровольной основе.

Как напоминает издание, в Киев уже прилетел самолёт с индийской вакциной от коронавируса. Уже в ближайшее время вакцина будет распределена в пять областей Украины и в Киев.