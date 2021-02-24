Еврокомиссия требует отчёта о проверках на границах — но страны ЕС лишь ужесточают ограничения

24.02.2021, 21:46, Новости дня

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Еврокомиссия вынесла шести европейским странам предупреждение и потребовала в ближайшие 10 дней предоставить отчёт, посчитав недопустимым введённый ими в одностороннем порядке пограничный контроль. Бельгия, Дания, Швеция, Финляндия, Венгрия и ФРГ пытаются таким способом остановить распространение новых штаммов коронавируса на своей территории, поясняет Euronews, в то время как остальные страны ЕС тоже продолжают ужесточать карантинные ограничения.

Официальный Брюссель предупредил шесть стран — членов ЕС о недопустимости введённого ими полного или частичного пограничного контроля, касающегося перемещения внутри Евросоюза жителей сообщества. Эти действия властей трёх королевств (Бельгии, Дании и Швеции) и трёх республик (Венгрии, Финляндии и ФРГ) были предприняты, чтобы остановить распространение новых штаммов коронавируса на их территориях.

Еврокомиссия полагает, что власти шести упомянутых государств нарушили инструкции, составленные на основе консенсуса 27 стран — членов сообщества. Ответ Еврокомиссия ожидает от этих государств в течение ближайших 10 дней.

Во Франции за истекшие 24 часа выявлены 20 с лишним тысяч новых вирусоносителей и зарегистрирован 431 летальный исход, треть этого количества смертей приходится на дома престарелых. Власти пытаются избежать нового общего локдауна, но практикуют местные рестрикции. В настоящее время наиболее жёсткие действуют на Ривьере, где в течение ближайших двух недель на выходных жителям прибрежных городов будет запрещено покидать дома.

В Ирландии с начала пандемии заразились свыше 216 тыс. человек. Власти дают некоторые послабления системе образования, но при этом ужесточают иные рестрикции. В Дублине полагают, что рост уровня распространения инфекции два месяца назад был связан, прежде всего, с отменой ряда ограничений.

В Нидерландах уровень заражений за прошедшую неделю вырос на 19%, общая цифра инфицированных с начала пандемии составила более миллиона человек. Беспокойство властей вызывает хождение новых штаммов. Тем не менее правительство во вторник приняло решение открыть школы и парикмахерские — но при этом продлить действие комендантского часа, введённого 23 января, ещё до середины марта.

Дата выхода в эфир 24 февраля 2021 года.