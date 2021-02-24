 

Министру обороны Германии посоветовали не увольнять генерала за грехи подчинённых

24.02.2021, 21:46, Новости дня
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Председатель союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер предостерёг главу Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр от поспешного увольнения главы спецподразделения бундесвера (KSK) Маркуса Крейтмапа, пишет Der Spiegel. Издание отмечает, что в последнее время KSK было замешано в ряде скандалов, связанных с правым экстремизмом, кражей снаряжения и провоцированием дипломатических трений. Однако Вюстнер призвал подробнее расследовать всё произошедшее, а не делать из Крейтмара козла отпущения.


Reuters

Союз военнослужащих бундесвера предостерёг министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр от поспешного увольнения главы спецподразделения немецкой армии (KSK) Маркуса Крейтмара, пишет Der Spiegel. «Я знаю генерала Крейтмара как безукоризненного и верного присяге офицера. Он энергично принялся за исправление существовавших в рядах KSK нарушений и добился значительных перемен», — приводит издание слова председателя союза, подполковника Андре Вюстнера.

Как напоминает Der Spiegel, Крейтмар подвергся критике за то, что в прошлом году бойцы его подразделения получили возможность сдать незаконно накопленное или даже украденное ими снаряжение, не понеся за это никакого наказания. С этой целью в расположении спецподразделения в городе Кальв даже были установлены специальные «коробки амнистии».

«Если министр и вправду уволит Маркуса Крейтмара или даже вынесет на повестку дня полный роспуск KSK без проведения полноценного расследования, то я опасаюсь, что доверие к вооружённым силам сильно упадёт», — считает Вюстнер.

Крейтмар возглавляет KSK с 2018 года, информирует Der Spiegel: с тех пор подразделение регулярно попадает в заголовки СМИ в связи с правоэкстремистскими происшествиями. Недавно KSK также вызвали шумиху, спровоцировав дипломатические трения во время своих учений в США. Между тем, Андре Вюстнер призвал Аннегрет Крамп-Карренбауэр «не повторять ошибок» своей предшественницы Урсулы фон дер Ляйен: по мнению Вюстнера, при фон дер Ляйен в Минобороны было важнее найти козла отпущения, чтобы показать силу, а не тщательно расследовать происшествия. 



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