Кабмин Украины поручил подготовиться к восстановлению контроля над границей на оккупированном Донбассе

24.02.2021, 21:40, Новости дня

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Кабмин Украины сегодня утвердил изменения в Стратегию интегрированного управления границами до 2025 года. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Изменения понадобились, чтобы привести этот документ в соответствие со Стратегией национальной безопасности Украины, принятой в сентябре 2020 года, пояснили в ведомстве. Предложения по изменениям были одобрены в конце прошлого года на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам координации интегрированного управления границами с участием европейских экспертов.

В сравнительной таблице видно, что в документ внесли два принципиально новых пункта. Так, обозначается, что ключевой результат стратегии – готовность и способность охранять внешние границы Евросоюза (в рамках украинских границ) после получения страной полноправного членства в ЕС.

Кроме того, распоряжение Кабмина требует подготовиться к охране украинско-российского участка госграницы в пределах подконтрольных боевикам территорий после восстановления контроля над ним. В частности, правительство добавляет задачу “спланировать мероприятия по восстановлению охраны украинско-российского участка госграницы в пределах отдельных районов Донецкой и Луганской областей”.

Стратегия интегрированного управления границами Украины до 2025 года была принята 24 июля 2019 года.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В результате российской агрессии Украина потеряла контроль над участком госграницы в Донецкой и Луганской областях. Восстановление контроля над этим участком Киев называет одним из главных условий для проведения выборов на временно оккупированных территориях. В ЕС подчеркивали, что полный контроль Украины над границей важен для реализации Минских соглашений.

Президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году заявлял, что у него и президента РФ Владимира Путина “абсолютно разные взгляды” на передачу под контроль Киева неподконтрольного участка границы Украины и России. Путин заявлял, что если “националисты” войдут на эти территории “без обеспечения гарантий людям”, это грозит массовым уничтожением местных жителей.

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