Врачей из Сургута обвинили в смерти шестилетнего мальчика

24.02.2021, 21:38, Разное

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Родители шестилетнего мальчика из Сургута обвинили местных врачей в смерти своего ребенка. Трагедия произошла еще в 2020 году.

К простывшему мальчику пришел терапевт. Специалист диагностировал обструкцию дыхательных путей. Спустя сутки ребенку стало хуже. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи спасти его не смогли.

Оставшиеся без ребенка родители считают, что местные врачи не смогли поставить правильный диагноз и выбрать нужную методику лечения, передает URA.Ru. Проводится проверка.