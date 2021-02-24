 

Под Москвой судят уронивших дерево на женщину мужчин

24.02.2021, 21:38, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В подмосковном городе Щелково перед судом предстанут дворник и мастер муниципального бюджетного учреждения, передает сайт “Подмосковье сегодня”. По версии обвинения, они виновны в падении на женщину дерева.

Сами работы производились осенью 2020 года. Тогда двое мужчин занимались опилкой дерева. В какой-то момент у них застряла пила, а попытки извлечь ее привели к падению самого ствола. По касательной оно задело прохожую. Помощь пострадавшей оказали на месте. Дело о нарушении правил безопасности, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью, передано в суд.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.09 / Третьяковскую галерею раскритиковали за провокационную картину

06.10 / Мнение: Сооснователь «Сколково» шантажирует Путина?

31.01 / В Роспотребнадзоре рассказали, когда вакцинироваться переболевшим коронавирусом

29.12 / От богемных платьев до уютных пижам: лукбуки новогодних коллекций российских дизайнеров

29.12 / С 31 декабря вводится уголовная ответственность за запуск фейерверков без лицензии на огнестрельное оружие

09.08 / «Беспрецедентное количество вбросов за Тихановскую!» – глава ЦИК Белоруссии Ермошина

08.01 / Экс-солистку «Фабрики» Сашу Савельеву заподозрили в измене супругу Кириллу Сафонову

02.10 / Премьера фэнтезийного фильма «Карамора» Данилы Козловского состоится в 2021 году

22.11 / Мнение: Суицид международного масштаба

01.02 / Проблема внутренней легитимности выглядит для Лукашенко нерешаемой – политолог Класковский

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска