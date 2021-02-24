 

Меган Маркл поддержала принцессу Евгению во время беременности

24.02.2021, 21:36, Разное
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Согласно данным источника, который близок к принцессе Евгении, во время беременности ее поддерживала Меган Маркл. Теперь, когда стало известно о том, что супруга принца Гарри ждет второго ребенка, роли поменялись.
Принцесса Евгения, которая в свое время получила поддержку герцогини Сассекской, теперь сама приободряет ее. Ранее Меган Маркл рассказывала, что она потеряла ребенка, поэтому сейчас актриса очень переживает за здоровье второго наследника. Она с трудом пережила выкидыш и решила поделиться своей боль в прессе, чтобы поддержать женщин, оказавшихся в похожей ситуации.

Впервые родителями Джек Бруксбэнк и принцесса Евгения стали 9 февраля. На свет появился мальчик, которому дали имя Август. Внучка королевы Елизаветы II боролась во время беременности со страхами, связанными с вынашиванием малыша. В этот период кузину успокаивала Меган Маркл, которая подобрала нужные слова, что помогло сестре принца Гарри настроиться на благоприятный исход в родах.

Как отметил инсайдер, Меган Маркл и принцесса Евгения знали подробности беременностей друг друга и сроки, которые ставят врачи. Материнство сблизило не только их, но и семьи. Ранее многие считали, что внучка британской королевы обижается на герцогов Сассекских. Дело в том, что именно на ее свадьбе пара пояснила о том, что ждет первенца. Инсайдеры утверждают, что это огорчило принцессу Евгению, так как Меган Маркл забрала внимание на себя. Возможно, поэтому принц Гарри и супруга выдержали некоторую паузу после рождения Августа, чтобы сообщить о второй беременности актрисы.



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