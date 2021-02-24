Учёные доказали, что регулярные тренировки помогут при мигрени

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24.02.2021, 21:36, Разное
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Американские учёные доказали, что регулярные физические упражнения помогут при мигрени. Для полноценного результата достаточно 150 минут тренировок в неделю.
Авторы научной работы, представляющие Вашингтонский университет, сообщают, что головная боль возникает у миллионов американцев. Исследователи отметили, что стрессы, депрессия и бессонница причиняют массу неудобств человеку и со временем появляются серьёзные проблемы со здоровьем. Согласно новому исследованию с участием почти 5 тысяч человек, практически все страдающие мигренью полностью игнорировали спорт.

Добровольцы заполнили специальную анкету о характере мигрени и количестве упражнений, которые они выполняли. Это могли быть быстрая ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде и даже генеральная уборка.

По оценкам экспертов, именно физическая нагрузка высвобождает естественные болеутоляющие средства – эндорфины, помогающие людям лучше спать и уменьшающие стресс. Поэтому рекомендовано еженедельно заниматься спортом в течение 150 минут.

Источник: www.medikforum.ru



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