Маргарита Суханкина рассказала о воспитании своих приемных детей

24.02.2021, 21:36, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В одном из интервью певица Маргарита Суханкина пояснила о том, как воспитывает своих приемных детей. По словам артистки, родные сестра Валерия и брат Сергей, которых она взяла из детдома, уже показывают характеры.

Приемной матерью исполнительница стала в 2013 году, когда дочери было три года, а сыну четыре. Маргарита Суханкина отметила, что людям, которые задумываются над усыновлением детей, нужно очень хорошо подумать. Певица считает, что такое решение – «билет в один конец», поэтому нужно понимать всю тяжесть ответственности. Она уверена, что детей из детдома нужно принимать с их болезнями и сложными характерами, так как они и так в детстве столкнулись с ужасной действительностью. Их уже однажды предали родные люди, поэтому нельзя потом «сдать их как бракованный товар».

Как пишет издание «Глобалмск.ру», Маргарита Суханкина призналась, что каждый раз, когда она приезжает домой с гастролей, она находит подарок от детей, сделанный их руками. У дочери Валерии были трудности с тем, что она левша. Также она считала и писала наоборот, а сознание срабатывало зеркально. Если девочка получает плохую отметку в школе, то сразу старается ее исправить. В тоже время, брат Сергей попал в классе под влияние плохой компании. Певица призналась, что у них уже начался период рваных курток и штанов. Однако она понимает, что растет мужчина, поэтому старается его не сильно ругать.