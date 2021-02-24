 

Минздрав Дании оценил риск оказаться в больнице с «британским» штаммом COVID

24.02.2021, 21:34, Новости дня
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Вероятность оказаться на больничной койке у заразившихся так называемым «британским» штаммом коронавируса выше на 60%, сообщил министр здравоохранения Дании Магнус Хеунике.

«Последние исследования в Дании показывают, что риск попасть в больницу у заразившегося штаммом B117 – так называемым «британским» – выше примерно на 60%»,– цитирует РИА «Новости» датского министра.

«Коэффициент распространения у этого штамма составляет около 1,2, так что получается, что в целом коэффициент распространения коронавируса превышает единицу, хотя другие варианты вируса имеют коэффициент гораздо ниже единицы», – добавил глава института здравоохранения страны Хенрик Уллум. Он также уточнил, что в Дании заразившихся этим вариантом коронавируса сейчас более 60% из всех выявленных положительных проб.

По словам министра здравоохранения, в стране зарегистрировано как минимум два случая заражения «южноафриканским» штаммом. При этом в среду власти Дании объявили о том, что вводят ряд послаблений для того, чтобы возобновить общественную жизнь в стране.

Ранее ВОЗ заявила, что число новых случаев COVID-19, а также число жертв инфекции в мире продолжает снижаться, а стран, где выявлены мутации коронавируса, становится все больше.



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