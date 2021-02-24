Легендарную картину Ван Гога с символом Монмартра выставили на аукционе в Париже

24.02.2021, 21:34, Новости дня

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Никогда не выставлявшаяся картина Винсента ван Гога будет продана на торгах Sotheby’s в Париже, предварительно ее покажут широкой публике в самой французской столице, а также в Амстердаме и Гонконге, информирует портал ARTnews.

«Уличная сцена в Монмартре» была создана ван Гогом в 1887 году, когда он проживал в Париже вместе со своим братом Тео. На картине изображен один из символов Монмартра – ветряная мельница «Мулен де ла Галетт». Это произведение с 1920 года находилось в частной коллекции.

«Очень немногие картины ван Гога монмартского периода остаются в частных коллекциях, а не в престижных музейных собраниях по всему миру. Появление на рынке работы такого калибра из такой легендарной серии, вне сомнения, может рассматриваться как очень значимое событие…», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителей Sotheby’s. Предварительная оценка картины составляет 5-8 млн.евро. Торги намечены на 25 марта.

В 2017 году картину Винсента Ван Гога «Вспаханное поле и пахарь» продали на аукционе в Нью-Йорке за 81,3 млн долларов. Эксперты изначально оценивали ее стоимость в 50 млн долларов.