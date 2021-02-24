Мнение: Страдает слава русского оружия

24.02.2021, 21:32, Разное

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Причем в буквальном смысле. Армяне-то как нарочно подсуетились – предъявили претензии аккурат 23 февраля! И главное – прошлись не по чему-нибудь, а прямо по хваленым нашим “Искандерам”, которые, как мы знаем, очень веселые и постоянно смеются, об этом даже на майках пишут. В общем, претензии серьезные: “Искандеры”, мол, или летят не туда, или, если даже долетают куда надо – не взрываются.

“Во время войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года стоящие на вооружении у Армении российские ракетные комплексы «Искандер» не взорвались «или взорвались лишь на 10%», заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью новостному сайту «1in.am».

“Взорвались на 10%” – то есть из 10 залпов только 1. А остальные что же – отсырели? В общем, на языке торговцев Пашинян выкатил рекламацию нашему российскому ВПК. Пиар, мол, у Искандеров хороший, а вот взрываются они так себе. Может, оно, конечно, и к лучшему – меньше жертв…

Но вообще “не взрываются” – это, видимо, еще щадящая характеристика от “друзей-армян”. Правильнее, наверно, все-таки “не взрываются там, куда стреляли” – то есть попросту не попадают. Точность наведения – это всегда была ахиллесова пята что у СССР, что вот теперь у России. Тут даже автомат Калашникова возьми – тоже ведь главная к нему претензия.

UPD. Были, оказывается, и подтверждения со стороны Азербайджана, еще в период конфликта:

“Согласно данным источников в оборонном ведомстве Азербайджана, за период конфликта длившегося на территории Карабаха полтора месяца, армянская армия четыре раза применила комплексы «Искандер» для нанесения ударов по территории Азербайджана, однако, ни одна из ракет не смогла поразить свои цели. Источник не стал уточнять, были ли ракеты сбиты или же попросту отклонились от целей, однако, нулевая эффективность российского вооружения вызывает очень серьёзный вопрос касательно перспективности этих ОТРК”.