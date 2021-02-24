Мнение: Живодеры в Сочи

24.02.2021, 21:26, Разное

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На берегу моря сидит пёс и смотрит в даль. Может, собака ждет хозяина, который вышел в море и не возвращается?

В Сочи на набережной много бездомных собак. Они добрые, безобидные, стерилизованные, чипированные…

Может, это и не правильно, что собаки разгуливают по набережной, там же и живут . Возможно, что кому-то это сильно не нравится. Но зачем травить собак, обрекая их на мучительную смерть, как это происходит сейчас в Сочи. Что за живодеры завелись в этом славном городе?

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