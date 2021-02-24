 

Суд в Пекине обязал мужчину выплатить бывшей жене-домохозяйке $7,7 тысяч

24.02.2021, 20:50, Новости дня
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Окружной суд Пекина вынес приговор, по которому во время развода бывший муж должен выплатить жене компенсацию за выполнение домашней работы. Об этом 23 февраля сообщило Sina News.

По информации издания, Чен и Ван поженились в 2015 году, в браке у них родился сын. В 2020 году Чен подал на развод. Жена в ходе бракоразводного процесса обвинила его в том, что он не занимался бытовыми вопросами и не заботился о ребенке. Она требовала компенсацию в 160 тыс. юаней ($24,8 тыс.).

Суд решил, что Чен должен выплатить жене 50 тыс. юаней ($7,7 тыс.) за работу по дому во время их брака. Суд обязал экс-супруга ежемесячно платить женщине алименты на ребенка в размере $300.

Издание South China Morning Post пишет, что это первое судебное решение такого плана в Китае. Оно стало возможным после изменения Гражданского кодекса. Новая редакция закона дает право  тому из супругов, который во время брака нес большую ответственность за воспитание детей или уход за пожилыми родственниками, при разводе требовать компенсацию.

В социальных сетях этот случай вызвал резонанс, отмечает BBC News. Пользователи соцсетей отметили, что 50 тыс. юаней за пять лет работы – это слишком мало. В такую сумму обходятся услуги няни на год, отметил один из комментаторов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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