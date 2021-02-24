Стерненко оставят в Одесском СИЗО и переведут в отдельную камеру – адвокаты

24.02.2021, 20:50, Новости дня

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Активиста Сергея Стерненко, осужденного по делу о похищении человека, будут содержать в отдельной камере следственного изолятора в Одессе. Об этом сообщает в Facebook юридическая компания “Миллер”, один из партнеров которой Маси Найем входит в число адвокатов Стерненко.

В компании отмечают, что со Стерненко сегодня встречался адвокат Вадим Оксюта, через него активист передал сообщение для людей, которые его поддерживают.

“Также сегодня было принято заявление наших адвокатов об обеспечении мер безопасности к Сергею Стерненко. Сергей останется в Одесском СИЗО, и к нему будут применены соответствующие меры безопасности в виде перевода в отдельную камеру”, – сказано в сообщении.

Стерненко арестовали в зале суда и доставили в СИЗО. Адвокаты просили перевести его в Киев, опасаясь за безопасность своего подзащитного.

https://www.facebook.com/millerlawfirm/posts/3768264243260665

23 февраля Стерненко признали виновным по делу о похищении депутата Лиманского райсовета от партии “Доверяй делам” Сергея Щербича. Активисту инкриминировали ч. 2 ст. 146 (похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Его приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Такой же срок получил и другой фигурант дела, активист Руслан Демчук.

Суд постановил арестовать активистов в зале суда. Решение суда присутствующие на заседании встретили криками “Ганьба!”.

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследуют с 2015 года. Демчука и Стерненко арестовывали, но впоследствии выпускали под залог.

Стерненко отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича. По данным прокуратуры, в деле фигурируют также протоколы осмотра места происшествия и судебные экспертизы. Защита Стерненко настаивала, что они были проведены с многочисленными нарушениями. В частности, к следственному эксперименту следователи привлекли свидетеля, имя которого не назвали и не вызвали на слушания в суде, дом Стерненко обыскивали без присутствия адвоката, а экспертизу шумового пистолета, по словам адвокатов, провели некорректно, писал “Бабель”.

После ареста Стерненко в нескольких городах Украины прошли акции протеста, в частности в Одессе, Житомире и Киеве под Офисом президента. На Банковой протесты закончились столкновениями с правоохранителями. Полиция задержала 17 протестующих, минимум семь человек получили травмы. Ожоги глаз получили 27 полицейских и нацгвардейцев.

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