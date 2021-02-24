Более 100 тыс. человек летом должны сдать экзамен по украинскому языку

24.02.2021, 20:50, Новости дня

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С 16 июля 100–150 тыс. человек должны будут подтвердить уровень владения украинским языком, в связи с вступлением в силу нормы закона о том, что претендент на государственную должность должен сдать соответствующий экзамен. Об этом 24 февраля заявила “Интерфакс-Украина” глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орися Демская.

По ее словам, центры сдачи экзаменов расположат по меньшей мере в каждом областном центре. Сертификат на владение государственным языком будет действовать бессрочно, отметила она.

Демская заявила, что сдавать экзамен должны те, кто собирается претендовать на госдолжности в будущем. Те, кто уже находится на госслужбе, сдавать его не будут.

“Все, кто сегодня уже работают – то есть не идут на конкурс и не претендуют на какую-либо должность, а уже на ней находятся, – они не будут сдавать экзамен. Экзамен должны сдавать только те, кто хочет получить сертификат с перспективой избрания на конкурсе когда-либо в будущем”, – рассказала Демская.

16 июля вступит в силу норма о том, что каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления должен сдать экзамен на уровень владения украинским языком в соответствии с новыми стандартами, разработанных Национальной комиссией по стандартам государственного языка.

Это предусмотрено в законе Украины, который вступил в силу в 2019 году, об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

В Венгрии принятый закон посчитали неприемлемым. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто говорил, что этот закон нарушает права венгерского меньшинства в Украине.

Эксперты по конституционному праву из Венецианской комиссии раскритиковали ряд положений украинского языкового закона. В комиссии отметили, что языковая проблема не должна стать источником межэтнической напряженности в Украине. Как пишет “Европейская правда”, рекомендации Венецианской комиссии не имеют юридической силы, однако страны, к которым у нее есть претензии, сталкиваются с международным давлением.

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