Поправки о лишении свободы за оскорбление ветеранов поддержали депутаты всех фракций

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24.02.2021, 20:48, Разное
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Поправки в законопроект о защите исторической памяти были внесены перед вторым чтением инициативы в нижней палате парламента. Они “уже поддержаны представителями всех фракций”, подчеркнула одна из авторов поправок, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Предполагается приравнять оскорбление ветеранов к реабилитации нацизма. За это по российским законам полагается лишение свободы на срок до пяти лет и штраф до пяти миллионов рублей. “При этом есть общее правило, что минимальный порог ответственности – от двух месяцев и, соответственно, от пяти тысяч рублей”, – добавила Ирина Яровая.

Изменения в законодательство России направлены на то, чтобы пресечь любые противоправные действия, направленные на отрицание подвига советских солдат в Великой Отечественной войне. Совершенное ими не теряет своего значения “независимо от течения времени не теряет своей ценности для всех граждан России и для всего мира”, подчеркнула Яровая.

Соответствующие поправки вносятся в законопроект о защите исторической памяти перед вторым чтением. В первом чтении он уже был принят единогласно 10 февраля. Оскорбление ветеранов будет приравниваться к реабилитации нацизма.



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