Анна Хилькевич рассказала, почему она увольняла нянь своих дочерей

24.02.2021, 20:46, Разное

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Звезда «Универа» Анна Хилькевич в своем микроблоге Instagram пояснила подписчикам, что она снова находится в поисках няни для своих дочерей. При этом, «эпопея» с поиском помощниц преследует артистку на протяжении пяти лет, а самое неприятное для нее в этом – испытательный срок.

В пробные дни няни приходят в дом Анны Хилькевич, и она рассказывает, какие у них правила, как все устроено и знакомит с девочками. При этом, актриса не может сразу оставить детей с малознакомым человеком, поэтому на протяжении нескольких дней она находится рядом и сморит, как человек общается с детьми и ведет домашнее хозяйство. Когда кандидатура утверждена и начинается работа, то обязательно начинают всплывать какие-то нюансы.

Анна Хилькевич пояснила подписчикам, за что ей приходилось увольнять нянь. Например, она услышала, как дочке сказали: «Кыш отсюда», а после этого увидела на камерах видеозаписи, как няня передразнивает ребенка и грубит ему. Также был случай, когда одна из сотрудниц перебегала дорогу в запрещенном месте с ее дочкой на руках. При этом, жительница не признавала своей вины, но у Анны Хилькевич было фотодоказательство, сделанное ее подругой. Одна из няней любила пользоваться ее духами, а другая – предложила пожить супругу в их квартире, когда семья знаменитости улетит на отдых. Еще один вопиющий случай произошел тогда, когда няня оставила годовалую дочь актрисы на улице с курьером.

За годы подбора сотрудниц Анна Хилькевич научилась хорошо разбираться в людях. Она призналась, что уже знает, на что делать упор при провидении собеседования.