 

Анна Хилькевич рассказала, почему она увольняла нянь своих дочерей

24.02.2021, 20:46, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Звезда «Универа» Анна Хилькевич в своем микроблоге Instagram пояснила подписчикам, что она снова находится в поисках няни для своих дочерей. При этом, «эпопея» с поиском помощниц преследует артистку на протяжении пяти лет, а самое неприятное для нее в этом – испытательный срок.
В пробные дни няни приходят в дом Анны Хилькевич, и она рассказывает, какие у них правила, как все устроено и знакомит с девочками. При этом, актриса не может сразу оставить детей с малознакомым человеком, поэтому на протяжении нескольких дней она находится рядом и сморит, как человек общается с детьми и ведет домашнее хозяйство. Когда кандидатура утверждена и начинается работа, то обязательно начинают всплывать какие-то нюансы.

Анна Хилькевич пояснила подписчикам, за что ей приходилось увольнять нянь. Например, она услышала, как дочке сказали: «Кыш отсюда», а после этого увидела на камерах видеозаписи, как няня передразнивает ребенка и грубит ему. Также был случай, когда одна из сотрудниц перебегала дорогу в запрещенном месте с ее дочкой на руках. При этом, жительница не признавала своей вины, но у Анны Хилькевич было фотодоказательство, сделанное ее подругой. Одна из няней любила пользоваться ее духами, а другая – предложила пожить супругу в их квартире, когда семья знаменитости улетит на отдых. Еще один вопиющий случай произошел тогда, когда няня оставила годовалую дочь актрисы на улице с курьером.

За годы подбора сотрудниц Анна Хилькевич научилась хорошо разбираться в людях. Она призналась, что уже знает, на что делать упор при провидении собеседования.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / “Ты так орешь на работе – как ты еще не охрип”: Резо Гигинеишвили поделился забавными видео с участием их с Надеждой Михалковой детей

25.06 / Личное: Живодёр

26.07 / Не соображая на троих

08.08 / Мнение: Протесты в Портленде. Стена щитов

27.06 / Активист антиядерного движения стала сторонником атомной энергетики

15.10 / Регина Тодоренко получила премию в номинации «Герой пятилетия» от журнала «ОК!»

18.12 / Джиллиан Андерсон рассталась со сценаристом “Короны” Питером Морганом

13.11 / Когда, если не сейчас? – Личное мнение

15.11 / Мнение: Резолюция о вводе войск

13.08 / «Это домашние игры»: Наташу Королеву кусает собственный сын

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска