 

Ученые из Германии оценили опасность при повторном кипячении воды

24.02.2021, 20:46, Разное
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Учёные из Института Фрезениуса в Германии оценили возможные риски и опасности при повторном кипячении воды в чайнике. Исходя из их выводов, никаких негативных последствий для человека такая вода не несёт.
Вопреки устоявшемуся мнению о вреде повторного кипячения воды, научных подтверждений этому нет. Исследователи тщательно проверили все доводы людей, которые предпочитают кипятить только «свежую» воду и выливают остатки из чайника после того, как разлили необходимое количество кипятка по ёмкостям. Они считают, что в остатках воды могут размножаться вредные для организма бактерии. Эксперты не стали исключать такую возможность, но объяснили, что при повторном нагреве воды до кипения они все умирают и поэтому её можно смело использовать для питья. Это касается и вредных отложений, которые, якобы, могут передаваться воде от самого чайника. В этом случае учёные тоже не нашли никаких подтверждений и опасных веществ в воде после повторного кипячения.

Несмотря на столь благоприятный прогноз, помогающий существенно экономить питьевую воду, эксперты всё же сделали важное замечание. Они проводили тестирование с использованием чайников, выполненных из качественных материалов и изготовленных по всем стандартам производства. Они также настоятельно рекомендовали людям при покупке обращать на это внимание и не использовать дешёвые подделки.

Источник: www.medikforum.ru



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