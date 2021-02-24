 

“Выполняют защитную роль”: Ученые рассказали о способе длительного сохранения антител к коронавирусу

24.02.2021, 20:46, Разное
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Недавно отечественные ученые-геронтологи Светлана Трофимова и Владимир Хавинсон стали гостями передачи на одном из YouTube-каналов, в которой рассказали зрителям об особенностях формирования в организме человека антител в коронавирусу. Эксперты также поделились своим мнением о том, каким способом можно продлить срок наличия упомянутой защиты от инфекции.
Комментируя тему, Владимир Хавинсон напомнил о том, что в организме любого человека могут присутствовать всего пять классов антител. Однако конкретно при заболевании COVID-19 происходит формирование антител всего двух классов – G или M. При этом, как объяснила Светлана Трофимова, через шесть месяцев после того, как пациент переболел, число антител очень быстро понижается, вплоть до полного отсутствия определения их в организме. Примечательно, что часть пожилых пациентов, получающих пептиды тимуса, вырабатываемые, к слову, способом естественного формирования до 30 лет, смогли сохранить антитела к SARS-CoV-2 несколько дольше, чем большинство других заболевших. В целом же, по заверениям обоих специалистов, выработке антител класса G смогут помочь мероприятия по вакцинации.

“Антитела – это белки, которые образуются иммунной системой организма и выполняют защитную роль. В острой фазе образуется иммуноглобулин М. Затем наступает фаза образования антител класса G. Это более важные антитела, которые составляют 80% всех антител к данному вирусу. Они определяются в крови долго, это важно для медицины и пациента”, – пояснили механизм образования антител специалисты.

Источник: vm.ru



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