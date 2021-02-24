В экипаж корабля «Союз» решили включить американского астронавта

24.02.2021, 20:44, Новости дня

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На космическом корабле «Союз МС-18» в апреле на МКС отправится международный экипаж, а не только российский состав, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Вместе с двумя российскими космонавтами полетит астронавт НАСА Марк Ванде Хай, следует из эмблемы экипажа.

«Мы отправляем международный экипаж», – сказал Рогозин в видео, размещенном в «Роскосмос ТВ» на YouTube, рассказывая о корабле «Союз МС-18», передает РИА «Новости».

В свою очередь на фотографии, опубликованной на сайте Роскосмоса у космонавта Петра Дуброва, который тренируется вместе с Олегом Новицким, видна эмблема экипажа «Союза МС-18» с фамилиями Новицкий, Дубров и Vande Hei.

Запуск «Союза МС-18» ракетой-носителем «Союз-2.1а» с космодрома Байконур планируется на 9 апреля. В экипаж корабля входят россияне Олег Новицкий, Петр Дубров и Сергей Корсаков. Однако в декабре 2020 года источники в отрасли сообщили, что США через частную компанию Axiom Space могут забронировать место на «Союзе МС-18» для полета Ванде Хая на МКС. В случае заключения контракта Ванде Хай заменит в экипаже Корсакова. В среду НАСА сообщило, что рассматривает возможность получения места на «Союзе МС-18» для полета на МКС своего астронавта.

В свою очередь в пресс-службе Роскосмоса сообщили, что госкорпорация ожидает от НАСА конкретных предложений по полету в апреле на «Союзе» на МКС американского астронавта. «Мы ожидаем формализации отношений с партнерами по этому апрельскому полету. «Роскосмос» понимает важность нахождения на орбите полноценного экипажа МКС, а также дальнейшего сотрудничества в космосе», – сказали в пресс-службе.