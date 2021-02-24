 

Мнение: Чувство постоянного позора

24.02.2021, 20:42, Разное
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“…Это чувство постоянного позора, чувство ВИНЫ и есть основополагающее в русском сознании. В конечном счёте это просто чувство вины личности за то, что она личность. Что она маленькая, отдельная. Русская личность не в состоянии “морально негодовать”, громогласно “обличать” – это возможно только как элемент притворства, “заговора”, в лучшем случае – “корпорации”.

Не в силах сопротивляться потоку жизни, она покорно проходит все круги ада: травлю на собраниях, народные стройки, пытку молчанием. Но при всём том, одетая жизнью в китайский ватник и шапку-ушанку, она мучительно переживает собственную слабость, то, что она НЕСОСТОЯВШАЯСЯ личность. То есть то, что её НЕТ.

Поэтому лишь на первый взгляд Россия сейчас всё больше и больше скатывается к весёлому обществу латиноамериканского типа с его безответственной парафилософией, стилизованным христианством и системой тайных олигархических структур, соподчинённых обществам “первого мира”. … Разгром находящихся у власти может начаться на пустом месте и в любой момент – бывшая номенклатура пойдёт в тюрьмы и лагеря и получит всё что угодно: от поражения в правах до высылки из страны, пожизненного заключения и расстрела. И это произойдёт не из-за каких-то социальных или экономических причин, а просто этот мир СЛАБ В СВОИХ ОСНОВАНИЯХ, В СВОИХ АКСИОМАХ. Он чувствует себя ВИНОВАТЫМ….

Советский коллективизм расползается на глазах, точно так же, как в начале века расползалась нежизнеспособная культура русского индивидуализма. В сущности остановить этот процесс “усталости металла” почти невозможно. Вместо Латинской Америки Россию ожидает скорее всего жёсткая европеизация: осмысление судеб России в рамках классической дихотомии Восток-Запад, окончательный раскол территории СССР, гражданская война с превалированием этнических и религиозных мотивов…

Основная проблема русской истории – это проблема сохранения и развития западного индивидуализма в условиях полуазиатского мира. То есть задача выживания европейского человека в экстремальных условиях периферийного пространства, отчасти колонизируемого, отчасти отторгаемого у азиатских государств.

Д.Е.Галковский, “Русская политика и русская философия”)

http://samisdat.com/2/211-rp.htm

В 2010 году, ровно 11 лет назад, я извлек эту мысль из статьи Галковского (спасибо ЖЖ, что напомнил!). И мысль, надо сказать, стала только лучше, точнее и безнадежнее за эти годы. Разве что можно дополнить, что задача становится втрое сложнее – из-за того, что задача сохранения европейского индивидуализма должна теперь решаться в условиях, когда уже и сам Запад на глазах становится полуазиатским, и Азия постепенно затапливает весь мир.

Источник: Размышления вольного социолога



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