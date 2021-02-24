 

Мнение: ФСБ изолировала Путина?

24.02.2021, 20:36, Разное
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Путин провел коллегию ФСБ.

Судя по фотографиям и видеозаписи, может сложиться впечатление, что в зале всего двое – Владимир Путин и директор ФСБ Александр Бортников. И аплодистменты после речи какие-то черезчур жидкие,  будто бы хлопают только  сотрудники охраны да члены  сьемочной группы…

Это впечатление впервые появилось еще год назад, когда на фотографиях с коллегии ФСБ 2020 года тоже не было никого, кроме Путина и Бортникова.

Хотя в прежние года и на сцене были другие персонажи. И были фотографии, на которых было видно, что в зале тоже сидят люди…

Что происходит? Может, ФСБ изолировала Путина?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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