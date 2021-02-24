 

Кетеван Топурия: «Ксюша-а-а! Ксюш!» – Личное мнение

24.02.2021, 20:34, Разное
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Я не зря всегда хорошо относилась к Кетеван Топурия. Прочитав мой пост о скором уходе Богомолова от Собчак, Кети тоже включилась и предположила, кто станет следующей женой маститого театрального режиссёра.

Точнее, кто сделает его из бездарного Костика:

https://t.me/lenamiro/8284
Видео: Телеграм

«Мы смотрим интервью Богомолова у Тины, и мы поняли, что Тине очень нравится Богомолов. Ксюша-а! Ксюш!»

А почему, собственно, нет?

Тина, хоть и похожа на ушатанного бульдога, внешне не хуже Собчак. Если Костя смог с Ксюшей, сможет и с Тиной.


Фото: Соцсети

Да, брак с Канделаки — пусть небольшой, но шаг вперёд. Как-никак, Тина имеет чиновничьи связи и довольно легко продвинет Богомолова в театральной среде, сидящей на подсосе бюджетов Минкульта.

Да и самому Константину, когда он станет маститым режиссёром, иметь некрасивую жену, возглавляющую телеканал, будет прилично.

В общем, пока у нас есть две претендентки, идущие ноздря в ноздрю, и обе опережают Ксюшадь. Марго Симоньян похудела — это плюс. У Тины Канделаки — интерес в глазах, что тоже — плюс.

У обеих — по телеканалу.


Фото: Соцсети

Что может противопоставить заклятым подружкам Ксения? Секс какой-нибудь из-под выверта?

Дайте совет Собчак, как отсрочить неизбежный уже развод хоть ненадолго! Как бы вы поступили сейчас на месте Ксюньки?

Источник: Лена Миро



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