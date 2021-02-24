Мнение: Репутация российских учёных, зарплаты космонавтов и цифровой Спутник-V

24.02.2021, 20:26, Разное

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1. Похоже, тяжёлое наследие восьмидесятых и девяностых растворяется в прошлом. Сознание общества проясняется, рэкетирам и валютным проституткам окончательно перестали завидовать. Опросы показывают, что россияне как минимум не возражают против научной или инженерной карьеры для своих детей:

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/god-nauki

Большинство наших соотечественников доверяют мнению российских ученых (82%), среди них каждый четвертый сообщил об абсолютном доверии (24%). Отмечают рост престижа ученых в российском обществе 59% опрошенных. Также три четверти россиян считают, что развитие науки и технологий направлено на благо общества — 75%.

Важность развития науки и технологий в нашей стране россияне оценивают в 9 баллов из 10.

За последний год встречали информацию о российских молодых ученых в СМИ или в интернете 48% россиян. Большинство опрошенных (68%) считают, что научные инициативы молодых ученых поддерживаются государством, причем каждый пятый однозначно уверен в этом (22%).

Научная деятельность в глазах россиян достаточно престижна: 64% опрошенных видят в качестве будущей работы для своих детей сферу науки и 78% — сферу инженерных и технологических проектов. Однозначно не хотели бы, чтобы их дети выбрали работу в науке, только 9% опрошенных, а в сфере инженерных и технологических проектов — только 5%.

Вместе с тем общество, конечно же, остаётся наивным. Научная среда крайне токсична и конкурентна, а механизмы распределения бюджетов и должностей там зачастую ошеломляюще непрозрачны. В то время как порядочные учёные несомненно существуют, полностью заслуживая наше с вами уважение, значительная доля популяции научного мира коррумпирована, чтобы не выразиться более грубо. К сожалению, это печальное наблюдение относится и к тем учёным, у кого в анамнезе есть научные достижения мирового уровня.

2. Коллега genby сравнивает зарплаты российских, европейских и американских космонавтов:

https://genby.livejournal.com/903668.html

В результате у Кэтрин Коулман и у Паоло Несполи остается 65933 долларов в год. В месяц получается 5300-5400 долларов. По ППС это около 5000 долларов. Никогда не летавший космонавт получат 170 000 рублей.

Летавший 3 раза в Космос, Герой России Дмитрий Кондратьев получает как минимум 300 000. или 4000 долларов по обменному курсу. Даже по обменному курсу деньги на руки зарплаты почти одинаковые. Так что усилим накал, и введём ещё паритет покупательной способности. По ППС зарплата россиянина будет в 2,5 раза больше. 10 000 долларов в месяц. По индексу бигмака 13 000. И заметим, всего минус 13% НДФЛ.

То есть итальянский и американский космонавты вдвое бедней российского космонавта.

3. Не так давно я рассказывал, что наши биологи сделали традиционную «аналоговую» вакцину, тогда как биохакеры из Пфайзера накодили вакцину нового образца, цифровую. Оказывается, я ошибся. Наш «Спутник V» тоже цифровой. Цитирую:

https://vz.ru/news/2021/2/12/1084681.html

«У нас вакцины всех типов, которые существуют: генно-инженерная «Спутник V», синтетическая «векторовская» и третья – классическая, рутинная, ортодоксальная вакцина, с чего все начиналось», – рассказал Онищенко в беседе с Sobesednik.ru.

Лично я уже чипировался спутником, в начале марта пойду на контрольный укол. А вот мои товарищи из числа тех, кто думает на три хода вперёд, будут прививаться ЭпиВакКороной. По их расчётам она будет давать меньше побочек.