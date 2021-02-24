Подборка сообщений российских СМИ

24.02.2021, 20:10, Разное

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«Русские уходят из сирийского города, подталкивая курдов к сделке с Асадом»

22 февраля 2021

Иллюстрация: kurdistan24.net

Российские войска покинули свой главный опорный пункт в районе города Айн-Исса на северо-востоке Сирии, возможно, в попытке оказать давление на «Сирийские демократические силы» (СДС), чтобы они заключили сделку с правительством Башара Асада. Об этом сегодня, 22 февраля, передаёт радиостанция Kurdistan 24, базирующаяся в иракском Эрбиле.

«Военные источники в Айн-Иссе подтвердили, что войска, дислоцированные на главной российской военной базе в городе, отошли к населённому пункту Тель аль-Самен, в 20 км к югу от Айн-Иссы, оставив часть войск только на трёх позициях к северу от города», — сообщают источники в руководстве СДС.

На неофициальной странице военного совета Тель-Абьяд, входящего в состав преимущественно курдских СДС, которые пользуются поддержкой американских сил в регионе, также сообщается, что российские войска отошли к Тель аль-Самену. При этом утверждается, что половина российских войск, базирующихся в городе Тель-Тамр в провинции Хасаке, также покинули этот населённый пункт.

«Русские теперь угрожают полностью уйти из Айн-Иссы, Тель-Тамра и с базы „Сиррин“)», — передаёт Kurdistan 24.

Предполагается, что тем самым РФ оказывает давление на СДС, формирования которого в последние недели едва сдерживали наступление турецких сил и союзных им боевиков так называемой Сирийской национальной армии (СНА) и которые до сих пор отказываются передать занимаемые ими позиции на подступах к Айн-Иссе и сам город под контроль правительственных войск Дамаска.

Как сообщало EADaily, наиболее напряжённая ситуация сохраняется на подступах к городу Айн-Исса в провинции Ракка, попытки захвата которого продолжают предпринимать объединённая группировка сил ВС Турции и боевиков СНА. Новая война может привести к губительным последствиям не только для Сирии, но и для всего региона, говорили ранее в руководстве СДС, призывая международное сообщество, включая Россию, предотвратить набирающую обороты военную кампанию Турции в Сирии. «Если Сирия и РФ позволят свергнуть курдскую автономную администрацию, это приведёт к последствиям для всей Сирии», — предупреждали в СДС.

Военная полиция ВС РФ направила в прошлом месяце дополнительные подразделения в провинцию Хасаке для усиления совместных с армией Сирии наблюдательных постов, расположенных в северо-восточном регионе арабской республики. Контингент ВС РФ в Хасаке уплотнился почти на 300 человек. Военные полицейские РФ переброшены в районы Айн-Иссы, Тель-Тамра, Амуды и других населённых пунктов. Помимо личного состава, самолётом военно-транспортной авиации ВКС РФ были доставлены дополнительное вооружение, оборудование для связи и навигации. Прибытие примерно 300 российских военнослужащих в провинцию Хасаке произошло всего через день после того, как турецкие военные и союзные им боевики СНА активизировали свои атаки на город Тель-Тамр.

Район вечной пустоты (видео)

Покинутые жителями поселки Воркуты с высоты птичьего полета

Российская Федерация, городской округ Воркута

20 февраль, 2021

Безальтернативный выбор

Будет ли Дамаск стремиться к нормализации отношений с Израилем?

23 февраля 2021 Рами Аль-Шаер

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился 19 февраля со спецпосланником Генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

Наряду с обсуждением хода работы прошедшего в Женеве пятого заседания «малой группы» Конституционного комитета Сирии стороны коснулись также итогов состоявшейся 17-18 февраля в Сочи 15-ой международной встречи по Сирии в астанинском формате.

Не успела закончиться встреча в Сочи, как пошли разговоры о «провале астанинского формата», о том, что «нет никакого толку» от астанинской группы, состоящей из стран-гарантов (Росси, Турции и Ирана), и о «бесполезности» работы «мертворождённого», по выражению некоторых аналитиков, Конституционного комитета. Причиной безрезультативности работы Комитета называлось нежелание сирийского руководства идти даже на минимальные уступки, его позиция не поддаваться давлению, оказываемому на Дамаск с целью достижения прогресса в работе над конституционными изменениями в соответствии с положениями резолюции № 2254 Совета Безопасности ООН.

Для того, чтобы понять суть нынешней кризисной ситуации, следует, на мой взгляд, попробовать оценить её с точки зрения сирийских властей.

Дамаск, что вполне объяснимо, ни на йоту не верит в искренность намерений международного сообщества, в его обещания по предоставлению ему достаточных гарантий безопасности в период «политического транзита». Примеров тому в современной истории предостаточно. Можно вспомнить события в бывшей Югославии, на Украине и в других странах, которые стали своего рода «заложниками воли международного сообщества». И уж совершенно очевидно, что ни президент Сирии Башар Асад, ни другой представитель сирийского руководства не хотели бы такой судьбы, которая была уготована, например, бывшему руководителю Югославии Слободану Милошевичу, скончавшемуся в тюрьме после того, как он стал жертвой обмана со стороны западных стран.

С другой стороны, в это чрезвычайно сложное для сирийского народа время некоторые люди задают вопрос о том, какую роль в нынешней ситуации играют РФ и вся тройка «астанинских гарантов». Здесь необходимо снова напомнить о тех сложных условиях, в которых происходило достижение соглашений между Россией, Турцией и Ираном. Тогда Сирия находилась на краю пропасти. Через считанные дни страна могла бы оказаться под контролем террористических банд. Последствием такого развития событий могла бы стать гражданская война, которая оказала бы пагубное воздействия на ситуацию в регионе.

Необходимо напомнить также, что в той ситуации, когда Дамаск через несколько дней мог бы превратиться в арену широкомасштабных боевых действий, РФ откликнулась на просьбу о помощи, поступившую от руководства Сирии, вступила в сирийский конфликт, спасла страну и защитила её суверенитет. Альтернативы этому шагу не было.

В этой связи стоит привести выдержку из письма, поступившего в Москву в 16 часов 56 минут 24 ноября 2013 года, где говорилось следующее: «Мы выполнили свои обязательства перед международным сообществом, полностью ликвидировав запасы химического оружия. Надеемся, что РФ окажет нам всю необходимую помощь в борьбе с террористической агрессией, развязанной против нашей страны. Последние события привели к ухудшению ситуации. Вчера мы потеряли 5 населённых пунктов в районе Гута. Террористические банды находятся в 3 километрах от международного аэропорта Дамаска. Террористы захватили населённый пункт Дейр Атыйя и взяли под свой контроль автостраду Дамаск-Хомс. Наши людские ресурсы и боеприпасы на исходе. Поэтому нам срочно требуется российское военное вмешательство в боевые действия. Иначе Сирия, а затем и весь цивилизованный мир может оказаться в руках исламских террористов».

В этой связи может возникнуть вопрос: почему же РФ вступила в конфликт только через год и 10 месяцев после того, как это письмо было получено? Ответ прост: в течение этого времени РФ не бездействовала. Сирии была оказана логистическая помощь, туда были направлены специалисты по антитеррористическим операциям, сирийская армия получила из РФ современное оружие, был создан центр по сбору разведывательной информации и использованию искусственных спутников с целью определения позиций террористических группировок. Здесь необходимо подчеркнуть, что речь идёт именно о группировках, признанных международным сообществом террористическими, а не об отрядах оппозиции или подразделениях «свободной сирийской армии» (ССА), которых в то время поддерживала Турция, в то время как жители США помогали курдским отрядам. Когда появилась реальная угроза падения Дамаска и распада сирийского государства, РФ вступила в конфликт.

И ещё одно немаловажное обстоятельство: террористы, начавшие осаду Дамаска, использовали мирных жителей в качестве «живых щитов», а в некоторых районах террористов поддержало местное население. Этот факт нельзя отрицать. Дело в том, что массовое недовольство граждан вызвало то обстоятельство, что власти не предприняли никаких политических шагов, отказавшись пойти навстречу требованиям народных масс. Это, несомненно, повлияло на боеспособность сирийской армии, да и на настроения «улицы». Подвергшись сильному информационному давлению, многие люди не сразу разобрались в том, какие цели ставят перед собой террористические организации, выдвигавшие лозунги создания исламского государства, халифата и разглагольствовавшие о необходимости «помощи мусульманам» и Иерусалиму («Аль-Кудс»).

РФ с самого начала конфликта не ставила перед собой цель прямого вооружённого вмешательства в боевые действия на территории Сирии. Однако после, как стало понятно, что Дамаск может пасть через считанные дни, в Москве было принято решение о вступлении в конфликт. Основанием для этого послужили неоднократные просьбы о помощи, с которыми в течение двух лет к РФ обращалось сирийское руководство. Главной целью РФ была борьба с террористами, разгром международного террористического «интернационала», спасение Дамаска от полного уничтожения, спасение не менее полутора миллионов человек, которые бы могли погибнуть, если бы РФ не вмешалась в конфликт.

Такая ситуация сложилась тогда в Сирии. Вместе с тем необходимо признать, что вклад в борьбу с террористическими бандами в тот момент внесли Турция, Иран и Соединённые Штаты. Сразу же после своего вступления в конфликт РФ стала координировать свои действия с Турцией и Ираном. Также был создан канал связи с американскими военнослужащими, действовавшими «на земле» в Сирии. Вслед за этим была сформирована «астанинская группа». Другие страны создали «международную группу друзей Сирии», в работе которой участвовали Иран, США, РФ и другие страны. Так продолжалась до прихода к власти США администрации Дональда Трампа, который принял решение приостановить участие в работе группы на уровне глав государств. Группа продолжала свою деятельность в Женеве, разделившись на две подгруппы, одна из которых стала заниматься вопросами беженцев, в то время как другая сконцентрировалась на гуманитарных вопросах и экономической помощи. Серьёзным препятствием для работы группы стало принятие Вашингтоном так называемого «Закона Цезаря», направленного против Сирии и против всех помогающих ей стран и организаций.

Такой была тогда политика США и других западных и некоторых арабских стран по отношению к Сирии. Эти страны поставили перед собой задачу любой ценой свергнуть правящий режим в Дамаске. Естественно, что это прекрасно понимало сирийское руководство. Руководители Сирии были уверены, что любая уступка, любой шаг навстречу международному сообществу, оказывавшему сильное давление на Дамаск, повлекут за собой их физическую ликвидацию.

Хотелось бы надеяться на то, что новая американская администрация сумеет реанимировать работу «группы друзей Сирии», которая может дополнить деятельность «астанинской группы», а также усилить меры по урегулированию конфликта, предпринимаемые Организацией Объединённых Наций. Дело в том, что любой вклад в достижение прогресса в вопросе мирного политического транзита, в выполнение резолюции № 2254 Совета Безопасности ООН может принести успех только при наличии соответствующих шагов со стороны мирового сообщества и международных гарантий безопасности сирийских противоборствующих сторон, обеспечения суверенитета и территориальной целостности Сирии. При этом сирийское руководство не должно игнорировать тот факт, что именно оно призвано сыграть главную роль в процессе политического транзита, должно понимать, насколько важными являются встречи астанинской группы, осуществляющей контроль за соблюдением режима тишины и прекращения огня, координирующей действия по разгрому остатков террористических банд, выполняющей работу по облегчению страданий беженцев и внутренних перемещённых лиц, занимающейся решением других гуманитарных вопросов. Страны-члены астанинской группы постоянно подчеркивают свою приверженность обязательствам по сохранению суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Что же касается выборов, которые намечено провести в этом году в соответствии с ныне действующей конституцией, и шума, поднятого по этому поводу, то нынешняя ситуация означает, что выборы состоятся в намеченные сроки, другого варианта просто нет: если сирийский режим не проведёт выборов, то он утратит свою легитимность, нарушив действующую конституцию. При этом президент страны, судя по всему, не сомневается в своём переизбрании. Такая уверенность, видимо, базируется на оценке нынешней ситуации и данных о том, что именно так и произойдёт, даже если в выборах примут участие все сирийцы, и в том числе, проживающие в лагерях беженцев, а также граждане Сирии, находящиеся за рубежом.

Возможно, многие из сирийцев не согласятся с таким видением ситуации. Но сегодня трудно представить, что в Сирии существует какая-то другая кандидатура, которую на выборах поддержит больше граждан (речь идёт о 4 миллионах голосов избирателей), чем нынешнего президента Башара Асада.

Поэтому сегодня все политические силы, все представители сирийского руководства и оппозиции должны отказаться от выдвижения нереальных лозунгов, проявить объективность и сделать всё для того, чтобы помочь своему народу. Ведь подавляющему большинству сирийцев нет дела до лозунгов или программ. У них другая забота-найти средства на пропитание.

Возможно, достигнутая Турцией и Сирией при посредничестве РФ договорённость о доставке сотен тонн зерна из районов, контролируемых протурецкими отрядами в районы, находящиеся под контролем правительственных сил, станет шагом, дающим надежду на облегчение страданий сирийского народа, который в последние месяцы столкнулся с острой нехваткой хлеба. Это произошло в результате падения производства зерна, утраты правительственными силами контроля над сельскохозяйственными угодьями, особенно в районе Эль-Хасаке, на долю которого приходится около 60% всего производства зерна в стране, а также вследствие экономических санкций, введённых против Сирии западными странами.

И наконец, глубоко заблуждаются все те, кто делает ставку на какие-то другие шаги или сделки, и в том числе, на нормализацию отношений с Израилем, надеется на некие закулисные решения, на сохранение статус-кво, на военное решение конфликта. Сирийский конфликт можно урегулировать только путём выполнения резолюции № 2254 Совета Безопасности ООН, продолжения работы конституционного комитета, встреч в астанинском формате и других шагов при поддержке международного сообщества.

Сахара покончила с торжеством «Газпрома» в Европе

22 февраля 2021

Иллюстрация: washingtonpost.com.

Воздушные массы из Сахары принесли в Европу песок и резкое потепление. В результате экспорт российского газа в течение недели снизился на 20%. Метеорологи прогнозируют теплую погоду в Европе до конца февраля. Тем не менее «Газпром» уже успел продать рекордные объемы газа в страны ЕС этой зимой, а опустошенные хранилища Европы обещают стабильный сезон закачки в этом году.

До 15 февраля поставки газа из РФ в страны Европы без учета Турции составляли более 400 миллионов кубометров в сутки. Однако к 20 февраля они упали до чуть более 320 миллионов кубометров, говорят данные единой платформы операторов ГТС Европы ENTSOG.

Если «Северный поток» продолжает работать на сверхпроектной мощности, то польский транзит снизился на 19 миллионов кубометров в сутки — до 79 млн, а украинский — почти на 50 млн, до 73 миллионов кубометров. Еще снизились поставки российского газа в Польшу через пункт Высокое — почти на 11 миллионов кубометров, до 4 млн.

В результате показатели транзита последних дней находятся ниже уровня поставок прошлого года. Связано это с тем, что в Европу пришли теплые воздушные массы из Сахары и в этой части континента ждут настоящую весну. Метеорологи прогнозируют, что она продержится в Европе до конца февраля.

Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач отмечает, что на уровне украинского транзита сказалась комбинация факторов. С одной стороны, в Центральной Европе тепло. С другой, в хранилищах региона оставалось в среднем больше газа, чем в северо-западной части Европы.

Подтверждением падения спроса на газ в странах ЕС стало и снижение цены на европейских биржах. Так, на TTF спотовый газ продавали еще 15 февраля по $ 221 за тысячу кубометров, а сегодня, 22 февраля, — по $ 192.

Снижают свой экспорт и другие поставщики. Так, поставки норвежского газа в Германию снизились с 65 миллионов кубометров в сутки до 53 миллионов кубометров, а по «Южному газовому коридору» в Грецию и Италию — с 17,6 миллионов кубометров в сутки до 14,4 млн.

Упал и отбор газа из европейских хранилищ. Если 13 февраля он был еще на уровне 965 миллионов кубометров в сутки, то 20 февраля составлял уже в три раза меньше.

Как сообщало EADaily, контрактный объем украинского транзита с этого года снизился в полтора раза. Тем не менее «Газпром» незначительно докупал дополнительный транзит через Украину этой зимой, но нарастил продажи газа в Европе до рекордных показателей. Компания отбирала много газа из своих запасов в европейских хранилищах. В результате, например, «Газпром» сообщил, что в январе установил рекорд экспорта — 19,4 млрд кубометров.

Потепление в Европе приводит не только к снижению поставок российского газа, но и дополнительным затратам на транзит. На польском и украинском направлениях «Газпром» платит за забронированные мощности, а не фактический транзит.

С другой стороны, этой зимой европейские трейдеры и сам «Газпром» рекордно опустошили европейские хранилища, отобрав из них уже 60 млрд кубометров газа — больше, чем закачали в прошлом году. К 20 февраля запасы ПХГ стран ЕС снизились до 41 млрд кубометров и даже при нынешнем темпе отбора окажутся в конце сезона ниже 30 млрд кубометров. А это обещает стабильный экспорт российского газа во время сезона закачки с апреля по октябрь.

«По нашим оценкам, объемы будут на уровне прошлого года, плюс-минус», — говорил EADaily замдиректора ФНЭБ Алексей Гривач. По мнению эксперта, многое зависит от конъюнктуры летом и температуры воздуха в Европе в течение всего года.

В 2019 году «Газпром» экспортировал в Европу, включая Турцию, 191 млрд кубометров. По данным главы «Газпром экспорта» Елены Бурмистровой, в 2020 году поставки снизились до около 175 млрд кубометров газа, а доля «Газпрома» на европейском рынке составила 33%.