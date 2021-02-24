Мнение: Пытался украсть секреты Су-30МК2

24.02.2021, 20:02, Разное

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Спецслужбы Венесуэлы поймали колумбийского шпиона, который хотел украсть документацию по российским истребителям Су-30МК2 состоящим на вооружении ВВС Венесуэлы.

В понедельник, 22 февраля, министр обороны Венесуэлы генерал Владимир Падрино Лопес сообщил через Twitter, что в результате контрразведывательной операции был арестован состоящий в действующем резерве капитан пытавшийся получить информацию о стратегической платформе Су-30МК2 Боливарианских ВВС (AMB). Данные, которые должны были быть переданы представителю Национального управления разведки Колумбии. Капитаном в действующем резерве является Рональд Марреро Лозано, который уже задержан и находится под следствием властей Венесуэлы.

Генерал Падрино Лопес заявил, что Марреро получал взятку в размере тысячу долларов в неделю от оперативника Национального разведывательного управления Колумбии действующего под псевдонимом «Андрес», с которым Марреро «общался через абонента +573219500962». [В настоящее время] Рональд Марреро предоставляет подробную информацию».

В Боливарианских национальных вооруженных силах нет места предательству! Благодаря своевременному и подробному сообщению солдат-патриотов был арестован числящийся в активном резерве капитан Рональд Марреро Лозано, C.I. 17198309, пытавшийся получить информацию от стратегической платформы SU-30 MK2 AMB. Правительство Колумбии, поддерживаемое ЦРУ, продолжает враждебно относиться к Венесуэле, систематически нападая на наш суверенитет. Без какой-либо риторики мы говорим Ивану Дуке: Не прогадай! (¡NO SE EQUIVOQUEN!) (с) Падрино Лопес

http://perevodika.ru/articles/1210760.html – цинк

1. Разумеется, отлов шпионов не остановит продолжения подобных или же иных попыток ведения шпионской или подрывной деятельности против Венесуэлы.

2. Колумбия как являлась, так и является плацдармом для операций ЦРУ против Венесуэлы.

3. Венесуэльская контрразведка (которой помогают друзья Венесуэлы из других стран) в очередной раз показывает, что она неплохо наловчилась выявлять иностранных шпионов и предателей.

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