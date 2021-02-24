 

“Дядя Виталик уже”, “Хорошеем”. Козловский показал, как менялся его образ за годы карьеры

24.02.2021, 20:00, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинский певец Виталий Козловский 24 февраля в Instagram разместил видеоколлаж, созданный из снимков, которые были сделаны в разные периоды его карьеры. 

Публикацию артист отметил с помощью хештега “эволюция”. 

“Дядя Виталик уже”, – отреагировали на видео подписчики.

“Хорошеем”, – прокомментировали ролик фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Vitaliy Kozlovskiy (@vkozlovskiy)

Козловский родился в 1985 году во Львове. С 2002 года выступал в составе балета украинской певицы Русланы. В октябре этого же года победил в одной из программ “Караоке на Майдане”, став участником, а затем и победителем проекта “Шанс”, продюсером которого был ведущий Игорь Кондратюк.

После победы в проекте Козловский начал сольную карьеру под руководством Кондратюка. В 2009 году певец был удостоен звания заслуженного артиста Украины.

Козловский и Кодратюк расстались в 2012 году. Первой песней Козловского, которую он исполнил после ухода от продюсера, стала композиция “Сияние”.

С сентября 2020 года певец преподает в Киевской академии эстрадного и циркового искусств.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Минпросвещения запустило проект в поддержку школ с низкими результатами

09.07 / Открыт новый класс безопасных анальгетиков

27.11 / DW – в Германии провели масштабную облаву на украинских нелегалов, завербованных польскими фирмами

01.10 / В РФ предложили вернуть возможность досрочной сдачи ЕГЭ

24.11 / Будущее «открытого неба» теперь зависит от России и Европы

13.09 / МВД Белоруссии подтвердило факт выстрела в воздух сотрудником милиции

23.12 / Министр финансов сказал, есть ли основания для дефолта в Украине

28.09 / Суд прекратил дело в отношении осужденного за нападение на полицейского экс-сотрудника ГП

12.01 / В 2020 году метро Киева воспользовались почти в два раза меньше пассажиров, чем в 2019-м

02.12 / “Вы никогда ее не увидите”. Билли Айлиш рассказала о своей татуировке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска