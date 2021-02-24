“Дядя Виталик уже”, “Хорошеем”. Козловский показал, как менялся его образ за годы карьеры

24.02.2021, 20:00, Новости дня

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Украинский певец Виталий Козловский 24 февраля в Instagram разместил видеоколлаж, созданный из снимков, которые были сделаны в разные периоды его карьеры.

Публикацию артист отметил с помощью хештега “эволюция”.

“Дядя Виталик уже”, – отреагировали на видео подписчики.

“Хорошеем”, – прокомментировали ролик фолловеры.

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Публикация от Vitaliy Kozlovskiy (@vkozlovskiy)

Козловский родился в 1985 году во Львове. С 2002 года выступал в составе балета украинской певицы Русланы. В октябре этого же года победил в одной из программ “Караоке на Майдане”, став участником, а затем и победителем проекта “Шанс”, продюсером которого был ведущий Игорь Кондратюк.

После победы в проекте Козловский начал сольную карьеру под руководством Кондратюка. В 2009 году певец был удостоен звания заслуженного артиста Украины.

Козловский и Кодратюк расстались в 2012 году. Первой песней Козловского, которую он исполнил после ухода от продюсера, стала композиция “Сияние”.

С сентября 2020 года певец преподает в Киевской академии эстрадного и циркового искусств.

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