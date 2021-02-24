 

Назначенный Радой судья КСУ Кичун принес присягу

24.02.2021, 20:00, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Доцент кафедры конституционного права Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого Виктор Кичун 24 февраля принес присягу на должность судьи Конституционного Суда Украины. Об этом сообщила пресс-служба КСУ на своей странице в Facebook.

Во время специального заседания КСУ Кичун прочитал текст присяги судьи и подписал ее.

Председатель заседания Сергей Головатый вручил судье судейскую мантию, нагрудный знак и удостоверение судьи. Заместитель Председателя Суда от себя и коллег поздравил Виктора Кичун с приобретением полномочий судьи Конституционного Суда Украины.

https://www.facebook.com/ConstitutionalCourtofUkraine/posts/1333389407061773

На заседании Верховной Рады Украины 18 февраля назначение Кичуна поддержал 241 народный депутат при минимально необходимых 226 голосах.

На должность, за исключением Кичуна (от “Слуги народа”)претендовали три кандидата: Ольга Боднар-Петровская (от “Батьківщини”), Юрий Павленко (от “Оппозиционной платформы – За жизнь”), Руслан Сидорович (от “Голоса”).

Фракция “Слуги народа” дала 205 голосов за кандидатуру Кичуна. Его назначение также поддержали депутаты от групп “За майбутнє” (10 голосов) и “Довіра” (18 голосов). 

По информации “ВBC News Україна”, Кичун является соратником Федора Вениславского, представителя президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде и народного депутата от “Слуги народа”. Сам Вениславский подтвердил эту информацию в комментарии “Радіо Свобода”. Он добавил, что не видит в знакомстве с Кичуном конфликта интересов. “А какой может быть конфликт интересов, если человек прошел отбор и фракция его поддержала? Я буду поддерживать решение фракции”, – отметил Вениславский. 

Выступая в Раде 18 февраля, Вениславский сказал, что знает Кичуна больше 30 лет.

“Я могу ответственно заявить, что этот человек безусловно отвечает требованиям, которые предъявляются судье Конституционного Суда. […] Это человек, который никогда не шел на компромиссы со своей совестью”, – заявил депутат.

По данным LB.ua, Кичун подал декларацию кандидата на должность судьи Конституционного Суда в декабре 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.08 / “Севилья” шестой раз выиграла Лигу Европы. Это новый рекорд

06.01 / После госпитализации самого богатого музыканта Dr Dre в его дом пытались пробраться грабители

22.07 / Мишустин назвал неправдой данные о невыплате надбавок врачам

06.07 / Защитник Ефремова трижды лишался статуса адвоката

05.07 / Иран подал протест в Международный суд ООН из-за санкций США

26.11 / Россия объявила санкции США и ЕС угрозой миру и безопасности

22.09 / В Украине с начала 2020 года произошло 877 ДТП с участием полицейских

11.07 / Попова рассказала о возможном смягчении правил для детского отдыха

16.02 / В Самаре представлен виртуальный тренажер для операторов БПЛА

11.11 / Москвича наказали за купание в бассейне со сверчками в метро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска