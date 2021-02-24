Назначенный Радой судья КСУ Кичун принес присягу

24.02.2021, 20:00, Новости дня

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Доцент кафедры конституционного права Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого Виктор Кичун 24 февраля принес присягу на должность судьи Конституционного Суда Украины. Об этом сообщила пресс-служба КСУ на своей странице в Facebook.

Во время специального заседания КСУ Кичун прочитал текст присяги судьи и подписал ее.

Председатель заседания Сергей Головатый вручил судье судейскую мантию, нагрудный знак и удостоверение судьи. Заместитель Председателя Суда от себя и коллег поздравил Виктора Кичун с приобретением полномочий судьи Конституционного Суда Украины.

https://www.facebook.com/ConstitutionalCourtofUkraine/posts/1333389407061773

На заседании Верховной Рады Украины 18 февраля назначение Кичуна поддержал 241 народный депутат при минимально необходимых 226 голосах.

На должность, за исключением Кичуна (от “Слуги народа”)претендовали три кандидата: Ольга Боднар-Петровская (от “Батьківщини”), Юрий Павленко (от “Оппозиционной платформы – За жизнь”), Руслан Сидорович (от “Голоса”).

Фракция “Слуги народа” дала 205 голосов за кандидатуру Кичуна. Его назначение также поддержали депутаты от групп “За майбутнє” (10 голосов) и “Довіра” (18 голосов).

По информации “ВBC News Україна”, Кичун является соратником Федора Вениславского, представителя президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде и народного депутата от “Слуги народа”. Сам Вениславский подтвердил эту информацию в комментарии “Радіо Свобода”. Он добавил, что не видит в знакомстве с Кичуном конфликта интересов. “А какой может быть конфликт интересов, если человек прошел отбор и фракция его поддержала? Я буду поддерживать решение фракции”, – отметил Вениславский.

Выступая в Раде 18 февраля, Вениславский сказал, что знает Кичуна больше 30 лет.

“Я могу ответственно заявить, что этот человек безусловно отвечает требованиям, которые предъявляются судье Конституционного Суда. […] Это человек, который никогда не шел на компромиссы со своей совестью”, – заявил депутат.

По данным LB.ua, Кичун подал декларацию кандидата на должность судьи Конституционного Суда в декабре 2019 года.

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