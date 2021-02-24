 

В Харькове в третий раз проспекту вернули имя маршала Жукова

24.02.2021, 19:58, Разное
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Уличными беспорядками и драками жители Харькова сопроводили голосование городских властей по поводу наименования одного из проспектов. В итоге уже в третий раз было принято решение вернуть ему название в честь маршала Жукова, передает Общественная служба новостей. Соответствующие решения уже принимались и в 2019-м, и в 2020 годах, однако каждый раз они обжаловались в суде.



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