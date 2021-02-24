Роскомнадзон потребовал от Twitter списки забаненых

24.02.2021, 19:58, Разное

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Направленная против России информационная кампания Запада принимает подчас причудливые формы. Так, на своей официальной странице “Твиттер” отчитался о блокировке сотни учетных записей.

В качестве причины бана аккаунтов называлось участие в “пророссийской пропаганде”, осуществление действий, направленных против США и Евросоюза, а также “подрыв веры в стабильность НАТО”. Роскомназор предпринял ответные шаги.

В ведомстве потребовали не только предоставить конкретный список попавших в немилость западного медиагиганта пользователей, но и объяснить причину их блокировки. Если речь идет о связи аккаунтов с российскими государственными органами, то в Роскомнадзоре ожидают получить доказательства подобных слов.