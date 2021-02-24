 

“Проснуться и согреться!”: Наряд Екатерины Стриженовой вызвал критику подписчиков

24.02.2021, 19:56, Разное
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Популярная ведущая Екатерина Стриженова разместила на своей странице в Instagram видеоролик, на котором продемонстрировала короткий танец в ярком платье. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы у подписчиков.
Выложенное в микроблоге видео было снято в режиме реверс-анимации, при котором вторая половина сюжета повторяет первую в обратном порядке. В кадрах Екатерина Стриженова, одетая в яркое красное платье с белым кружевным воротником и поясом вишневого цвета, совершает легкие танцевальные движения взад-вперед, излучая при этом милую доброжелательную улыбку. “С утра пораньше используем все способы проснуться и согреться!!” – таким слоганом сопроводила видеоролик телезвезда.

Стоит отметить, что утренний аутфит красавицы пришелся по душе далеко не всем фолловерам. Так, часть подписчиков посчитала нужным упомянуть в комментариях, что крой яркого наряда хозяйки аккаунта является слишком “мешковатым”, а сам стиль одеяния, учитывая не юный возраст ведущей – чересчур вызывающим. Впрочем, абсолютное большинство поклонников, напротив, выразили восхищение как красотой своей любимицы, так и её позитивным настроением. За полсуток публикация набрала более 100 тысяч просмотров.



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