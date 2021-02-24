 

“Никита нарисовал”: Сергей Лазарев похвастался художественным произведением своего сына

24.02.2021, 19:56, Разное
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Популярный певец Сергей Лазарев разместил в разделе Stories своего микроблога в Instagram фотоснимок рисунка, который сделал его сын Никита. Таким образом знаменитость продемонстрировал подписчикам художественный талант своего наследника.
На рисунке изображен натюрморт – семь цветков, изображенных в разной цветовой гамме. За основу семилетний наследник исполнителя взял изображение обычной ромашки, однако лепестки некоторых растений предпочел раскрасить красным цветом. Цветы на картине стоят в вазе белого цвета, а фоном послужило некое подобие полотна голубого цвета. “Никита нарисовал”, – такой поясняющей надписью сопроводил картину Сергей Лазарев, добавив к словам пару нежных смайлов в виде сердечек.

Певец воспитывает двоих детей – дочь Анну и сына Никиту. Традиционно он не афиширует своих наследников своим фолловерам, однако в этот раз все же решил продемонстрировать посетителям страницы талант старшего из них.

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