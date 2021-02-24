Ученые выращивают на марсианском метеорите питающиеся камнями организмы

24.02.2021, 19:56, Разное

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Ученые, представляющие Венский университет, выращивают на древнем метеорите живые организмы. Микробы могут питаться камнями, а марсианский осколок, на котором они обитают, доказывает, что формы жизни теоретически могли когда-то образоваться на Красной планете.

Аппарат NASA Perseverance приземлился на Марсе с целью обнаружения следов жизни, а также изучения возможности высадки и длительного пребывания человека на Марсе. На Земле исследователи пытаются доказать, что на четвертой планете Солнечной системы когда-то существовала жизнь. Результаты недавнего исследования подтвердили, что микроскопическим микробам удалось вырасти на древнем куске марсианской породы, доставленном на Землю.

Марсианские камни на Земле являются редкой находкой, но обломок под названием “Черная красавица” – один из них. Этот метеорит предоставляет исследователям уникальную возможность ознакомиться с геологической историей Красной планеты. Камень содержит большое количество воды, а его возраст – 2,1 млрд лет. Камень, весом в 320 граммов, был перенесен на Землю после падения метеорита или астероида на Марсе. Когда космический камень упал на Красную планету около 4,4 млрд лет назад, куски Марса были выброшены в космос, и небольшой процент этих камней в конечном итоге добрался до Земли. В первые дни Марса условия могли быть похожи на те, что на Земле, включая водоемы с более высокими температурами по всей планете.

Однако в марсианской атмосфере будет намного больше углекислого газа (CO2), чем на Земле. Некоторые организмы могут выжить в богатой углекислым газом среде. К таким относятся хемолитотрофы, преобразовывающие энергию камней в необходимую для жизни энергию. В Венском университете научные сотрудники взяли несколько миллиграммов Martian Black Beauty (“Черная красавица”) и попытались вырастить на нем микроорганизмы, поедающие камни, в частности металлофильные археи Metallosphaera sedula. На Земле M. Sedulа является обитателем вулканических источников, где CO2 больше, чем кислорода.

Эксперты обнаружили, что клетки M. Sedula росли на “Черной красавице”, что доказывает: камень богат необходимыми для поддержания жизни минералами. Руководитель группы космической биохимии в Венском университете, астробиолог Татьяна Милоевич сказала, что такие формы жизни, как хемолитотрофы, могли быть в первый период существования Марса. Ученые раздробили несколько граммов драгоценного камня для воссоздания возможного вида наиболее ранней и простейшей формы жизни, а микроб, выросший на коре осколка, смог образовать прочную капсулу, состоящую из сложных фосфатов железа, марганца и алюминия.

В рамках исследования эксперты следили за внутриклеточным образованием кристаллических отложений сложной природы, богатых оксидами железа, никелем, фосфором, медью, серой и кремнием. “Это уникальные особенности роста горной породы на Марсе, которых раньше не наблюдалось во время культивирования микроорганизма на земных минеральных источниках Земли и каменном хондритовом метеорите”, – заключили исследователи.

Источник: www.express.co.uk