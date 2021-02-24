ЭИСИ провел первый эфир в ClubHouse

24.02.2021, 19:54, Новости дня

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Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел первый эфир в социальной сети ClubHouse с участием глав трех российских регионов. Участники встречи рассказали, почему решили заниматься политикой и стать руководителями регионов, а также о том, как выглядит работа губернатора изнутри, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В разговоре на тему «Как стать губернатором новой волны?» приняли участие врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Модератором онлайн-встречи выступила директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. Впервые в ClubHouse в рамках одного эфира собрался такой представительный состав первых лиц регионов.

Участники встречи рассказали, почему решили заниматься политикой и стать руководителями регионов, как выглядит работа губернатора изнутри, подводные камни работы, а также ответили на вопросы профессиональных политологов и молодых людей, которые только планируют пойти в региональную политику.

По словам Дарьи Кислицыной, социальная сеть ClubHouse за короткое время превратилась в востребованную экспертную площадку. «В рамках доклада «Губернаторы новой волны» ЭИСИ отмечал, что одним из критериев таких губернаторов является их близость к людям. Оперативное реагирование на новые каналы и форматы коммуникации говорит об открытости глав регионов. Прямой диалог на удобных для жителей платформах способствует повышению доверия к региональной власти», – отметила Дарья Кислицына.

Концепция губернаторов новой волны была представлена ЭИСИ в декабре 2020 года. В докладе авторы выделили три ключевых черты таких губернаторов: эффективные управленцы, близкие к людям и решают проблемы. В рамках исследования были выделены ТОП-10 губернаторов, которые наиболее точно соответствуют этому понятию. Среди них Антон Алиханов (Калининградская область), Дмитрий Артюхов (ЯНАО), Вячеслав Гладков (врио губернатора Белгородской области), Александр Моор (Тюменская область), Владислав Шапша (Калужская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Александр Осипов (Забайкальский край), Михаил Развожаев (Севастополь), Владимир Солодов (Камчатский край), Алексей Текслер (Челябинская область).

Гладков, поделился мнением, что быть политиком только ради того, чтобы быть им – «скучно и смысла для себя [в таком формате] не вижу». По словам врио губернатора, он выбрал занятие политикой, чтобы реализовать планы по улучшению жизни региона. «Сегодня у жителей запрос не на политический активизм, а на реальные дела», – сообщил Гладков. Отвечая на вопрос о способах коммуникации с жителями региона, подчеркнул, что для него важно отвечать на все вопросы жителей в Instagram лично: «все по-честному, все вживую, максимально быстро». А также отметил ценность современных медиа для работы: «Я думаю, что соцсети – это возможность для любого губернатора посмотреть результаты деятельности любого органа региональной и муниципальной власти. Это вызывает доверие, которое ни за что не купишь».

Николаев рассказал о новом формате работы Госсовета, который ранее был закреплен в Конституции. По его словам, такая площадка очень важна для глав регионов. «Новый формат направлен на более живое обсуждение вопросов развития страны. Многие из тех вопросов, которые обсуждались на Госсовете, уже притворяются в жизнь, вылились в реальные программы с федеральным финансированием. Благодаря этому, в далеких деревнях Якутии появляются новые больницы», – добавил глава Республики Саха (Якутия). Также Николаев рассказал, что в республике «планомерно занимаются» вопросом социальных лифтов для молодежи. Он отметил, в этом году поставил KPI главе администрации, что необходимо взять на работу не меньше 10 человек из кадрового резерва. Кроме того, по словам Николаева, в Якутии готовы привлекать специалистов извне региона, в частности, в IT-сектор.

В свою очередь Чибис, говоря об образовании для губернаторов, отметил: «Лучший университет – школа жизни». По его словам, сложно назвать конкретное образование, необходимое главе региона, но добавил, что важно и дополнительное. Губернатор Мурманской области, к слову, учился в «Школе губернаторов». Из достоинств такого формата он отметил, во-первых, «интересных, профессиональных одногруппников». Во-вторых, в этой школе получают знания из разных областей, эксперты и спикеры по разным направлениям втягивают в профессиональную деятельность. Чибис также добавил, что до сих пор поддерживает связь и взаимодействие с одногруппниками. «Мы точно знаем, что в случае необходимости придем на помощь друг другу. A помощь нужна по разного рода вопросам, включая представление интересов области в федеральном правительстве».

Приложение Clubhouse – социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в 2020 году, однако особую популярность в российском сегменте интернета приобрело в феврале 2021 года. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.