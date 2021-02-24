 

Станцию метро «Славянский бульвар» в Москве закрыли из-за угрозы взрыва

24.02.2021, 19:54, Новости дня
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Мужчина угрожает взорвать гранату на станции «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии метро московского метрополитена, сообщил источник в экстренных службах.

«Мужчина сообщил, что у него граната, и угрожает взорвать себя на станции «Славянский бульвар». Сотрудники полиции вступили с ним в переговоры», – сказал источник ТАСС.

Ранее сообщалось, что в поезде на синей ветке найден предмет, похожий на гранату. Станцию временно закрыли. По данным источника, в московском метро, около 19.25 на станции «Славянский бульвар» был «обнаружен бесхозяйный предмет». «По требованию сотрудников полиции эвакуированы пассажиры, станцию закрыли на вход и выход», – сказал источник. Он добавил, что около 19.00 мск поезд, следующий в сторону станции «Киевская», высадил пассажиров на станции «Славянский бульвар», так как в его последнем вагоне был обнаружен предмет, похожий на гранату.



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