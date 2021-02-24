Мнение: Две конфорки – за глаза; откуда в нас ненависть к еде

24.02.2021, 19:52, Разное

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…И ни в чем себе не отказывайте!

В сообществе ФБ, в котором пишут квартиросдатели о своих проблемах, обнаружил глубоко возмутившее меня послание:

“Готовлю квартиру под аренду и хотела спросить ( извините, если уже обсуждали):

При условии, что в однушке будет жить один человек (ну максимум пара) – насколько нужна духовка? и плиту если поставить 2-х конфорочную? Сейчас многие вообще дома не готовят, или еду заказывают, ну или мультиварка- а она у каждого своя))) Насколько нужны в настоящее время эти девайсы? Или они уже уходят в прошлое- как например ушли стационарные телефоны, радио и потихоньку уходят телевизоры?

И еще вопрос по количеству розеток: квартирка старенькая и в комнате было 2 розетки, а сейчас я только на кухне уже десяток насчитала; сколько розеток должно быть для комфортного проживания современного человека?”

Про розетки на кухне – я сразу вспомнил курьезный случай из своей практики, когда я – недолго – работал риэлтором. Попался мужик, продававший свою “двушку”. Я пришел смотреть – и он мне с гордостью продемонстрировал свою 6-метровую кухню, в которой было 16 (!) розеток. Розетки были буквально везде, на всех уровнях и на всех стенах. “Эх, – вздыхал он, – для себя делал…” В разговоре выяснилось, что мужик работал на каком-то подмосковном малом предприятии, которое как раз розетки и выпускало, со всей фурнитурой. Вот он и затарился, а потом использовал, чтобы даром не пропадало.

Но главное, конечно – плита! Ежу понятно, что ушлую домовладелицу просто задушила жаба – не хочет покупать нормальную плиту для неведомых арендаторов, хочет сэкономить и надеется, что они “и так обойдутся”. Но возмущает это желание подвести под собственное жлобство теоретическую базу! Откуда вообще берутся такие эльфы в нашем суровом российском климате? “Сейчас многие вообще дома не готовят”, надо же такое сказать! Написал любительнице общепита гневное возражение:

Алексей Рощин: Дичь какая! Кто это сейчас “не готовит дома”?! Наоборот, в стране бум домашней кулинарии, в Ютубе тысячи кулинарных каналов, и там по миллиону подписчиков. Да и в принципе – Россия так и не стала страной, в которой кафе воспринимаются как “еда на каждый день”, в спальных районах кафе вообще нет, а если открываются – быстро разоряются, так как людям ходить есть в кафе на постоянной основе ТУПО ДОРОГО. И не привыкли. И уж точно это не будут делать люди, которые снимают квартиру. Вы хотите сэкономить – так бы и сказали. Но то, что ваша квартира даже с двухконфорочной плитой потеряет в привлекательности и вообще ограничит свою целевую аудиторию – это несомненно. А уж тем более – и с плитой без духовки. Просто ваша ЦА уменьшится раза в 4 – но и тут, конечно, останется шанс найти какого-то чудака или чудачку… снизив цену аренды”.

Пост вызвал, как и следовало ожидать, бурную дискуссию в сообществе, многие поддержали меня – но, что удивительно, нашлось и немало тех, кто горячо поддержал экономную хозяйку. Так и писали – да, мы дома не готовим, это “прошлый век”, едим или в кафе, или заказываем на дом доставку! Что поразительно – среди “не едим дома”, по моим подсчетам, преобладали… женщины! Одна особенно активная девица даже написала с гордостью – “я у себя дома даже чайник не ставлю!” Пообщался с ней – ну, выяснилось то, что и с самого начала можно было предположить – тяжелое детство, след на всю жизнь. “А у меня в семье тоже никто никогда не готовил – это же скучно!”

Впрочем, и это еще что! Опять же, из моей риэлторской практики: прихожу к очередному продавцу квартиры – шикарный ремонт, подогреваемые полы, квартира – люкс, но – что за черт? Вроде по всем параметрам квартирка должна быть двухкомнатная, а она – трехкомнатная! Не сразу врубился, что это “трешка”, в которой… нет кухни! То есть не то что плиты – нету собственно кухни как таковой. Демонтировано ВСЁ, включая, не поверите, даже мойку! Сам же мужик сделал такую “перестройку”.

А есть-то здесь как? – спросил я робко (причем мужик в этой же квартире и жил – он, жена и двое (!) уже почти взрослых сыновей). Он меня сопроводил в чуланчик – там стояла такая вот, как на фото, двухконфорочная электроплита и некий набор кастрюль. “Ну, типа, если надо – мы это выносим на балкон (!) и чего-нибудь готовим. Очень удобно!”

– А посуду мыть где? – не отставал я.

– Как где? В ванной!

Мужик был на вид адекватный, при деньгах. Опять-таки – дорогостоящий ремонт сам придумал и сделал. Но такая бессознательная ненависть к еде – это что-то глубоко невротическое…

Такие вот у нас “хранительницы очага”… Вообще, если честно, я и сам духовкой пользуюсь крайне редко. А вот четырех (!) конфорок мне частенько не хватает. Даже если я готовлю на двоих или вообще на себя одного.