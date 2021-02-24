Мнение: Где в России жить хорошо, «уголовный проступок» и наказание за неосуждение

24.02.2021, 19:36, Разное

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1. Вот, оказывается, где лучше всего жить в России — на Ямале, Колыме и Чукотке. Высокие зарплаты, стабильные рабочие места, осмысленная, размеренная жизнь. По недоразумению, конечно, жалуются на суровый северный климат — но жаркое южное солнце многим нравится ещё меньше:

https://lenta.ru/news/2021/02/18/regions/

Названы лучшие российские регионы для жизни: лидерами социально-экономического роста в России по итогам 2020 года стали регионы Уральского, Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

Эксперты подчеркнули, что на этих территориях высокие объемы производства, хорошие заработные платы и достойный прожиточный минимум.

Первое место среди регионов по социально-экономической устойчивости занял Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), на втором месте — Магаданская область, третьей в списке стала Чукотка. При этом Москва оказалась на шестом месте, Санкт-Петербург — на десятом.

Также в первую десятку рейтинга вошли Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Якутия и Мурманская область. Во второй десятке с 11-го по 20-е место расположились Красноярский край, Тюменская область, Коми, Московская область, Камчатский край, Иркутская, Ленинградская и Калужская области, Хабаровский край и Татарстан.

2. Российское уголовное законодательство хотят сделать ещё гуманнее:

https://lenta.ru/news/2021/02/15/prostupok/

Верховный суд (ВС) России предложил внести в УК РФ понятие «уголовный проступок» — к нему планируется относить ряд деяний, за которые не предусмотрено лишение свободы. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает ТАСС.

Законопроект, вводящий «уголовный проступок» в УК и УПК РФ, ВС внес в Госдуму — согласно законопроекту, к этому понятию будет относиться 112 составов преступлений. Как следует из документа, к уголовным проступкам планируется относить преступления небольшой тяжести, за которые УК РФ не предусматривает наказаний в виде лишения свободы.

Данное правило будет действовать за исключением некоторых преступлений. В частности, ВС России предложил относить к уголовным проступкам 53 состава преступления в сфере экономики, ответственность за которые предусмотрена главами 21,22 и 23 раздела VIII УК РФ.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, с учетом статистики о судимости за 2019 год категория уголовного проступка потенциально может быть распространена на 68 тысяч человек, 49,7 тысячи из которых (73%) составляют лица, совершившие преступления в сфере экономики.

Вероятно, это поможет несколько облегчить жизнь бизнесу и ещё сильнее разгрузит тюрьмы. Жаль, что уровень развития нашего общества не позволяет пока что решить проблему бытовых наркоманов, многим из которых, по совести, совершенно нечего делать в тюрьме.

3. Очередное дикое увольнение в США. Теперь американцам нельзя молчать, нельзя уклоняться от осуждения других американцев за идеологические преступления:

https://t.me/vmarahovsky/1794

Бессменный ведущий американского шоу «Холостяк» Крис Харрис объявил об уходе из-за своего невероятно расистского поведения. Преступление Харриса следующее: он дал интервью, в котором отмахнулся от разговора о непростительно расистском поведении бывшей участницы шоу, которая, оказывается, засветилась в 2018-м году в «плантаторской вечеринке», намекающей на рабство. Я не шучу – вечеринка 2018 года намекала на рабство, участница засветилась, ведущий в 2021 году отшутился, и он уже улетает на мороз за расизм.