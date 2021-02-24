Госдума рассмотрит возможность введения секретных статей Уголовного кодекса

24.02.2021, 19:31, Разное

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Парламент рассмотрит в первом чтении законопроект «Об ограничении доступа граждан к отдельным статьям Уголовного кодекса РФ», который предусматривает введение в УК секретных статей. Как пояснили в Госдуме, их незнание не будет освобождать от ответственности за предусмотренные там преступления.

Депутаты планируют ввести три категории секретности уголовных статей – «секретно», «совершенно секретно», «для правительственного использования», в зависимости от тяжести преступлений. Судебные процессы по ним будут проходить в закрытом режиме, адвокатам обвиняемых запрещено будет знакомиться с материалами дела до начала судебного процесса. Как пояснил автор законопроекта, депутат от «Единой России» Владлен Клименко, смысл засекречивания некоторых видов преступлений состоит в том, что они настолько опасны для государства, что само информирование граждан о возможности совершить такие деяния представляет угрозу для стабильности и общественному порядку.

«Мы вот детям не говорим, что существует нацизм, каннибализм и гомосексуализм. Всё потому, что стоит им об этом узнать, как сразу появится желание заняться чем-то подобным. Со взрослыми гражданами то же самое: если бы они знали, какие злодейства возможно совершить, они бы не упустили такой возможности. К тому же, публике вовсе не обязательно знать, по какой статье судят того или иного блогера, поскольку в данном случае государственная безопасность стоит превыше всяких юридических условностей», – сказал Владлен Клименко.

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