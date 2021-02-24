Мнение: 1-5-й рыбацкие алгоритмы. Обсуждение заданий 23-го теста

24.02.2021, 19:28, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

12 алгоритмов рыбалки начнем разбирать?

Но предупреждаю сразу, что это тайные знания, а значит поверхностным и эгоцентричным людям они могут оказаться вредны. Большинству просто бесполезны, а некоторым вредны.

Полезны эти алгоритмы не раньше уровня рыб, а отчетливо – уже только нерыбам.

Динамика моего разбора будет зависеть от комментариев. Если толковых комментариев будет мало, не обещаю быстрый разбор.

Толковые комментарии – те, которые не аутичны. Никому не интересно, что вы сначала хотели выбрать правильный ответ, а потом зачем-то выбрали неверный. Никому не интересно, что вы выбрали неправильный ответ, а теперь, эврика, поняли, какой ответ действительно верный. Никому не интересно, что вы выбрали верный ответ, потому что подумали, что он верный. Никому это не интересно, даже вам самим. Вы сами от таких комментариев скучаете.

Речь отличается от рефлексии тем, что имеет адресата. Вы же не сами с собой ведете диалог, вы пишете публично, в моем блоге. Адресат – читатели, другие комментаторы и я. Пишите адресно и осознанно. Не делайте вывод, что лучше молчать. Если вы не научиться речи, не научишься ничему. Все ресурсы – это коммуникации с людьми.

Пишите свои рассуждения с тестирования, если они содержат не пересказ того, что описала я, а какие-то иные доводы. Не описывайте ошибочные доводы, не плодите ереси. Описывайте верный ход мыслей, и не важно, на тесте он вам в голову пришел или сейчас. Важно, чтобы это пригодилось другим. Речь – для удовольствия и пользы других, а не для вашего облегчения.

Рыбак отличается тем, что всегда держит фокус на других.

Итак, 12 алгоритмов – “на блюдечках с золотыми каемочками”.

По сказкам братьев Гримм.

Все алгоритмы имеют глубокий смысл только в контексте сказок. Поэтому и названия их содержат ссылку на сказку.

Карточные изображения алгоритмов будем разбирать потом, отдельно.

Алгоритм №1. «Стать принцем из лягушки»

Как быстро вырастить СЗ?

Алгоритм из сказки «Король-лягушонок».

Больше всего принцесса любила играть с золотым мячиком.

Однажды мячик упал в колодец и принцесса заплакала от горя.

Лягушонок предложил ей достать мячик при условии, что принцесса полюбит его.

Принцесса легко согласилась, поскольку решила лягушонка обмануть.

Она так и сделала, взяла мячик и убежала.

Но Король, узнав об обмане, велел дочке сдержать обещание.

Принцесса с отвращением подчинилась отцу.

Лягушонок просил взять его в кроватку, принцесса взяла, но ругала его последними словами.

А когда ей пришлось поцеловать его, она от злости кинула его об стену.

От удара лягушонок превратился в прекрасного принца.

И принцесса полюбила его.

Найдите правильный вариант алгоритма.

– Значимость человека вырастает, если осознан свой косяк перед ним

– Значимость человека вырастает в ответ на его пику

– Значимость человека вырастает в ответ на его корм

– Значимость человека вырастает из-за осознания его большой ОЗ

***

Верный ответ – 1, полуправильный – 2.

Кроме понимания законов поля, вы еще должны уметь видеть алгоритмы в сказках.

А для этого необходимо уважение к этим сказкам.

Если вы думаете, что в сказках существуют абсурдные превращения, нарушение всех физических законов и прочий бред, вы совсем не уважаете сказки. И ничего в них понять у вас не получится.

Превращение из лягушки в принца или из принца в лягушку мы видим в жизни постоянно.

При низкой СЗ человек кажется некрасивым, нелепым или даже противным. При высокой СЗ – наоборот.

Динамика СЗ – это и есть превращение, в поле фигуры вырастают, исчезают и трансформируются постоянно и иногда очень быстро.

Поэтому сказка о лягушонке – это история о том, как принцесса в короне видела лягушонка в принце, то есть человеке равной ОЗ.

Она нарушила обещание и это был первый ее косяк.

Не всякое нарушенное обещание и не всякая ложь – косяки, но в данном случае отец принцессы признал обещание важным договором.

Родители в сказках почти всегда – родительские фигуры. Или верховные силы поля.

Ее родительская фигура установила, что она не права.

Вот это настоящий косяк – когда ваши действия объективно мимо границ.

Приведете примеры реальных ситуаций, которые бы вписывались в алгоритм этой сказки?

И кроме первого косяка у принцессы было еще несколько косяков в ответ на шаги принца.

Ей мерещилось, что он гадкий, липкий лягушонок, поэтому она бесилась, в то время как он совершал шаги в границах. И когда он ударила его о стену, она по-настоящему испугалась.

Это обычная история для всех "принцесс". Как правило они прозревают уже после того, как их бросили, в ответ на пику, но в данном случае о пике не было речи и принцесса прозрела после своего большого косяка.

История про Свинопаса у Андерсена похожа. Только в истории про Свинопаса принцесса осознала значимость принца после того как уже опозорилась и была выгнана королем, той же самой родительской фигурой.

Чем опасна этот алгоритм для рапанов, понятно?

Рапан может делать шаги, метать "шары и корм", под короной Победителя, мимо границ. И его СЗ будет только падать, а не расти. В сказке про лягушонка было принципиально то, что у принцессы был не "косяк" перед ним, а косяк, без кавычек, реальный. То есть принц-лягушонок был прав и только поэтому принцесса это осознала, испугавшись, что причинила ему зло.

Это очень опасная сказка. И рапанам лучше ее толкование сразу же забыть. Потому что они не смогут увидеть границы и отличить косяк от "косяка".

А вы, друзья, попробуйте привести историю к этому алгоритму. Если не справитесь, я потом сама приведу.

Нерыба должна понимать этот алгоритм следующим образом. Если вы делаете шаги в границах, ваша значимость всегда растет, и если второй не осознает это и косячит, вырастет еще больше. Этот алгоритм о том, что в поле все объективно и не имеет значения субъективный взгляд человека из-под короны.

Алгоритм №2. «Превратить солому в золото»

Как использовать чужие ресурсы, но избежать хвоста в поле?

Алгоритм из сказки «Румпельштильцхен».

Мельник хвастался, что его дочь может напрясть золотую пряжу из соломы.

Король схватил дочь мельника и приказал ей прясть из соломы, пообещав жениться, если получится золото, и казнить ее, если не получится.

Девушка горевала и на помощь к ней пришел маленький человечек.

Он взял с нее обещание отдать ей ребенка, которого она родит от Короля.

Девушка согласилась, поскольку вариантов не было.

Золотая пряжа из соломы получилась, Король женился на девушке, у нее родился ребенок.

Человечек пришел, чтобы взыскать долг.

Молодая королева умоляла его пощадить ее дитя.

Человечек согласился простить долг, если она угадает его имя за три дня.

Два дня гонцы искали по стране имена, но ни одно имя не подошло.

А на третий день гонец услышал в лесу человечка, который танцевал вокруг костра и распевал свое имя «Румпельштильцхен».

Так дочь мельника узнала секрет своего кредитора и избавилась от обязательств.

Найдите правильный вариант алгоритма.

– Нет хвоста, если нет косяка

– Нет хвоста, если испытываешь благодарность

– Нет хвоста, если кредитор просит слишком много

– Можно пользоваться чужими ресурсами, если это подарок

***

Правильный ответ – 1. Полуправильного нет.

Сказка нам рассказывает о том, как бедная девушка была вынуждена согласиться на помощь человечка, иначе ей грозила гибель, не по ее вине. Она хотела расплатиться с человечком чем угодно, но он требовал у нее дитя. Поле пошло ей навстречу и избавило ее от долга, а человечек едва не лопнул от злости, закричав: "Тебе сам черт помогает!" Так часто говорят про тех, кому помогает поле, нарушая формальную логику.

Если вы формально что-то должны, а по сути нет, у вас не остается никакого хвоста, что означает, что вы свободны и не понесете наказания со стороны поля. Поле умеет взымать долг в случае реального косяка и, если в вашем поле хвост, вы так и будете расплачиваться, как если бы это был кредит и шли проценты.

Совсем другое дело, если хвоста нет, а так бывает тогда, когда нет никакого вашего косяка. Вы не хотели брать и готовы выплатить, но это по каким-то причинам невозможно, по-настоящему невозможно, а не кажется.

Приведете ситуации, которые вписываются в этот алгоритм?

Рапанам алгоритм опасен тем, что они могут решить, что у них тоже нет хвоста в поле, когда хвост там есть. Им покажется, что их ситуация подобна ситуации алгоритма, но ситуация их будет совсем другая. В результате они получат не участие поля, а его оппозицию. Это будет выражаться в невезенье, убытках, ущербах, не обязательно материальных, разных.

Вот почему так важно видеть границы своих возможностей, не шире, но и не уже, чем они есть. И если в ваших возможностях отдать долг, а вы не отдаете, то это косяк. И если вы могли не пользоваться чужими ресурсами, но воспользовались, это тоже косяк.

Нет вашего косяка, когда ситуация с долгом и его возвращением целиком оказалась вне ваших границ.

Алгоритм №3. «Обгрызть пряничный домик»

Как получить выгоду от того, кто хочет тебя съесть?

Алгоритм из сказки «Гензель и Гретель».

В голодный год злая мачеха уговорила отца Гензеля и Гретель отвести их в лес и бросить.

Гензель проявлял смекалку, чтобы спасти себя и сестру, но план мачехи удался.

Дети три дня бродили по лесу, ели ягоды и уже падали с ног от голода, но решили следовать за красивой птичкой, и та привела их к пряничному домику.

Пока Гензель ел пряничную крышу, Гретель откусывала от сахарных окон.

А в пряничном домике жила людоедка, которая любила детей.

Она посадила Гензеля в клетку и велела Гретель его откормить.

Гензель ел мало и план ведьмы откладывался.

Тем более Гензель обманывал слепую старуху, подсовывая ей куриную косточку вместо своей руки.

В конце концов ведьме надоело ждать и она приказала Гретель топить печь и жарить Гензеля таким, какой есть.

Гретель истопила печь, но стала спорить с ведьмой, что Гензель в печь не поместится.

Ведьма стала показывать на себе и Гретель толкнула ее в печь.

Она освободила брата из клетки и они, наполнив карманы золотом, вернулись домой.

Дома их встретил отец, а злая мачеха уже умерла.

Найдите правильный вариант алгоритма.

– Заставь врага выйти из себя

– Чем больше тебя хотят съесть, тем больше твоя власть

– Разжигай чужой аппетит, а сам ешь мало

– Тот, кто хочет тебя съесть, сам себя пожарит

***

Правильный ответ – 2, полуправильный – 3.

Сказка нам рассказывает о двух главных секретах поля.

Во-первых, засада вас ждет там, где с виду – пряничный домик.

Во-вторых, богатство хранится там, где снаружи – опасность.

Эти секреты очень логичны во всех ресурсах и их нужно хорошо запомнить.

Если вы видите пряничный домик, то есть что-то вкусное и доступное, это ловушка.

Дураков нет и Сокровище никто не поджидает с пряниками, кроме людоедов.

Чтобы не попадать в ловушку, нельзя вести себя как голодные дети с пряничным домиком.

Богатства всегда охраняются монстрами, они недоступны, и чтобы разбогатеть, вам придется победить опасность.

Для победы над более сильным врагом вам нужно иметь то, что было у Гензеля и Гретель.

Умеренность и дисциплина, которая поможет вам выиграть поле, как минимум – выиграть время.

Если бы Гензель обжирался яствами старухи, он быстро разжирел бы и был быстро съеден.

Но он оставался худым день за днем, и старуха была уже в ярости от нетерпения. Это стало преимуществом детей.

Гретель с виду была тихой и послушной, не бунтовала и не выражала несогласия, поскольку силы были слишком неравны.

Пока вы слабей, не бунтуйте. Это правильно как для заложников террористов, так и для любых других ситуаций, где ваш противник во много раз сильней. Войну можно объявлять, когда у вас есть преимущество, во всех остальных случаях – это самоубийство.

Гретель настолько усыпила бдительность старухи, что та нацепила на нее колпачки и стала ее поучать и штурманить. Здесь-то старухе и пришел конец.

Вот алгоритм, следующий из этой сказки – нужда противника обеспечивает твою власть. Надо быть умеренным и скромным, тогда желающий тебя съесть распалится в своей нужде настолько, что будет действовать против себя и тебе на пользу. Перевес его сил будет против него, а ты возьмешь себе его богатства.

Алгоритм №4. «Вытащить деву из башни»

Как разморозить рапунцель или онегина?

Алгоритм из сказки «Рапунцель».

Рапунцель выросла в башне, потому что ее отец воровал в саду ведьмы салат для беременной жены и ведьма потребовала отдать ей за это ребенка.

Рапунцель никогда не видела никого, кроме ведьмы, которая заботилась о ней.

Однажды принц услышал прекрасное пение Рапунцель и стал ходить к башне и слушать.

Он увидел, как ведьма зовет Рапунцель по имени и та спускает ей длинные золотые косы.

Принц и сам стал пользовался этим приемом.

После этого Рапунцель призналась ведьме, что у нее бывает молодой человек.

Ведьма разгневалась, остригла косы Рапунцель и выгнала ее из башни.

А принца обманула при помощи ее кос и скинула в колючие кусты.

Принц выколол глаза и слонялся по миру слепым, ища Рапунцель.

Однажды нашел, услышав знакомое пение.

Рапунцель омыла его слепые глаза слезами, принц прозрел и женился на ней.

Найдите правильный вариант алгоритма.

– Чтобы разморозить, нужно вложиться, а потом пропасть

– Чтобы разморозить надо дать осознать страх потери

– Для разморозки нужна дистанция по вине обстоятельств

– Для разморозки необходимо снять корону

***

Правильный ответ – 2. Полуправильного нет.

Эта сказка рассказывает о том, как поступать с замороженными чувствами, и своими, и людей.

Лучше всего заниматься саморазморозкой, в этом случае идет речь о том, чтобы помочь себе осознать страх потери.

Но и разморозка другого человека удается, если он осознает страх потери.

Это такой же опасный алгоритм как и первый, поскольку рапаны, благодаря ему, растят корону Победителя.

Именно так они и думают про плюсующих партнеров: надо им объяснить или дать почувствовать страх потери.

И сначала они ноют, требуют и угрожают уйти. А потом хлопают дверьми и ставят жирные точки.

Все это, чтобы донести до Глупыши его страх потери.

Но алгоритм совсем о другом.

Он о том, чтобы страх потери появился в сознании замороженного.

Если вы будете проговаривать это вслух или убегать-прибегать, вы вызовете обратный эффект.

Стоит вам только озвучить свое: "Я уйду и вот тогда пожалеешь", у человека начнут формироваться защиты.

Это работает по принципу антител – сопротивление чужому вторжению.

Поэтому никогда не трогайте волю человека, не давите на него щипцами и угрозами. Не используйте ложные угрозы и если ушли, уходите по-настоящему, не поджидайте человека за углом. Вы должны быть уверены, что хотите и можете уйти, а если не уверены, делайте это очень тихо, без громких заявлений.

Сказка про Рапунцель о том, как замороженный сидит в башне и корона не подпускает к нему никого. Мачеха-ведьма в большинстве сказок – это ложная самооценка – корона, в отличие от родной матери, нормальной самооценки. Корона обещает выгнать из высокой башни на землю и отнять золотые косы, если вы перестанете слушать ее и считать себя лучше других. Она обещает жизнь обычного человека, полную серости и боли. И она объясняет отсутствие принцев тем, что они испугались лезть в высокую башню и упасть с нее в колючие кусты.

«Самые вкусные висят на самой макушке дерева. Мужчины не хотят лезть на дерево за вкусными яблоками, потому что они боятся упасть и удариться. Вместо этого они собирают упавшие яблоки с земли, которые не так хороши, но зато доступны».

Бегство принцев корона объясняет тем, что их вышвырнули и они ослепли. А всех, кто в башню влез, человек в короне считает недомерками и лягушатами.

Пока не осознает страх потери.

Фрустрация отступает тогда, когда человек осознает страх потери, то есть осознает 1)значимость человека для себя, 2)свои недостаточные вложения.

Это касается всех ресурсов, и работы, и дружбы, и семьи. Когда вы понимаете, что нечто вам нельзя потерять и за это вам нужно держаться, у вас появляется мотивация вкладываться больше.

Главное, чем опасен этот алгоритм: нельзя думать, что такое осознание можно подсунуть человеку извне, осознание может быть только изнутри, а извне могут быть ваши собственные шаги и вложения в границах.

Истории привести не прошу, потому что каждая третья история в рубрике писем нашей – об этом.

Алгоритм №5. «Отнять домик разбойников»

Как захватить чужую территорию?

Алгоритм из сказки «Бременские музыканты».

Когда осел стал стар, решил его хозяин убить, но осел это услышал и сбежал.

Решил он пойти в Бремен и стать там музыкантом.

По дороге он встретил пса, такого же старого, который от хозяина сбежал, решившего его убить.

И осел позвал пса с собой, в Бремен.

Дальше они встретили такого же старого кота с такой же точно историей и петуха – с аналогичной.

Вместе они отправились в Бремен, но застала их ночь.

Оказались они в лесу около избушки, в которой жили разбойники.

Пес встал на осла, кот на пса, петух на кота и все вместе громко заорали разбойникам в окно. Разбойники перепугались и сбежали, а друзья расположились в их домике, поели и стали греться у печки.

Один разбойник вернулся на разведку, но друзья устроили ему такое шоу, что разбойник тот решил, что несколько крепких мужиков во главе с судьей устроили на разбойников облаву. И более уже никто из этой шайки к избушке не возвращался.

А осел, пес, кот и петух остались там жить.

Найдите правильный вариант алгоритма.

– Захватить чужую территорию можно, если объединиться

– Для захвата чужой территории не должно быть своей

– Отдают свою территорию те, у кого косяки

– Отдают территорию в ответ на пику

***

Правильный вариант – 3. Полуправильного нет.

Это очень важный алгоритм, он касается всех ситуаций, где идет речь о захвате чужой территории.

Приведите примеры.

Многим рапанам мерещится, что получить чужое можно наглостью.

Нет, наглостью чужое получить нельзя. Наглость в отношении чужого – это косяк и вы будете расплачиваться за это своей территорией.

В большинстве ситуаций, где людям кажется, что кто-то нагло у них что-то отнял, не в наглости дело. Многие сами отдают или сливают другим свое, а потом им мерещится, что у них отняли.

И отнять чужую территорию в границах можно только так, как описано в сказке “Бременские музыканты”.

Не отнять, а взять брошенное.

У разбойников совесть была не чиста и они ожидали возмездия. Поэтому они сразу же приняли за возмездие шутку друзей.

И разбойники сами сбежали из дома навсегда, бросив свою территорию, потому что реальных прав на нее не чувствовали.

Тем и плоха жизнь вне правового поля и вне своих границ, тем и опасны косяки.

Если границы у вас совсем плохие, у вас нет своей территории, свое имущество и образование вы не ощущаете своим, поскольку не отблагодарили за него родителей, даже свое тело вы не чувствуете своим, потому что не имеете честной рефлексии и привыкли жить в самообмане. Именно поэтому у вас так легко все забрать, вы сами это чуть что бросаете и сбегаете.

На этом пока остановимся и попробуем обсудить.