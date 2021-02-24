Мнение: Коварные замыслы

24.02.2021, 19:24, Разное

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Путин завил, что коварный враг намерен провести кампанию дезинформации, касающуюся наших достижений в борьбе с коронавирусом: "…Против нас ведется целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов. В ход идут уже даже абсурдные, я бы сказал, разного рода анекдотичные теории заговора. Попытки поставить, например, в последнее время под сомнение наши достижения в сфере медицины, в борьбе с коронавирусом…"

Стоит отметить, что для начала было бы неплохо самим озвучить, что понимает президент, который уже год прячется от коронавируса в подвале, под несомненными достижениями в вопросах борьбы с заболеванием. Если речь идет о вакцинах, не имеющих, как обычно аналогов в мире, то опять же – пока сам Путин не рискует принимать внутрь ту субстанцию, про которую он с таким придыханием рассказывает. Правда, вроде бы его дочь (опять же, по его словам) что-то там такое ввела в свой героический организм, но слова Путина стоят не сильно дороже того воздуха, с помощью которого он эти слова произносит. Среди бесконечного вранья вылавливать какие-то правдивые междометия – это нужно быть ведущим какой-то особо помётной передачи.

В общем, в любом деле важна точка отсчета. Если враг злоумышляет против наших достижений, то было бы правильно их озвучить. И обосновать, между прочим. Развал системы здравоохранения – это уже достижение или еще некоторые недоработки? Полное игнорирование всей существующей нормативной документации, по которой оценить инфекционную вспышку ковида в качестве эпидемии не представляется возможным – это достижение или преступная халатность? Введенный явочным карантинный террор с грубейшим нарушением всех законодательных и конституционных норм, с попранием прав человека – это несомненное достижение или будет еще более впечатляющие мероприятия?

Путин понятия не имеет, что достижения вообще не нуждаются в защите. Они потому и называются так, что оспорить их или исказить невозможно. Путин может сколько угодно врать про советский период, который ничем не запомнился, кроме выпуска галош, но разворовывают-то его дружки именно советское наследие. И уничтожает Путин советскую социальную систему, советскую науку, советское образование. И, кстати, несмотря на все успехи в этом нелегком деле, так до конца еще не сумел довести до конца то, что завещали его идейные вдохновители, которые в 41 году пришли с этими начинаниями на нашу землю.

Если достижения есть – то никакой враг оспорить их не сможет. А если с ними неважно – то сколько не ври, предъявить их все равно не получится.

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