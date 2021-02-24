Жерара Депардье обвинили в изнасиловании девушки втрое младше него: детали дела

24.02.2021, 19:22, Разное

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В минувшее воскресенье 72-летнему французскому актеру, который уже восемь лет имеет российское гражданство, снова выдвинули обвинения в сексуальном насилии. Об этом сообщает издание AFP со ссылкой на французские правоохранительные органы. Сообщается, что летом 2018 года Депардье изнасиловал актрису, которой на тот момент было 22 года, а ему — 69 лет. Имя ее не раскрывается. По данным газеты Le Parisien, Депардье и отец девушки были хорошо знакомы, и тот предложил помочь юной актрисе в продвижении по карьерной лестнице. Он несколько раз приглашал ее в свой дом в Париже для репетиций ее новой роли в театре, но якобы дважды надругался над ней — 7 и 13 августа. Анонимный источник рассказал СМИ, что “в их встречах не было ничего профессионального”. Спустя две недели девушка лично написала заявление в полицию, и началось расследование. Через своего адвоката актер опроверг все обвинения.

Жерар Депардье

Я сожалею, что это дело приобрело публичный характер, так как это наносит серьезный ущерб репутации Жерара Депардье. Его невиновность, уверен, будет доказана,

– заявил юрист Эрве Темиме. В июне 2019-го прокуратура Франции прекратила расследование за отсутствием доказательств и возобновила только летом 2020 года из-за повторной жалобы потерпевшей. 16 декабря прокуратура выдвинула официальное обвинение, о котором стало известно широкой публике лишь сейчас. Сам Жерар Депардье пока не прокомментировал произошедшее, а его адвокат сказал, что “его подзащитный находится на свободе, но под судебным надзором”.

Жерар Депардье в Москве, 2018 годПримечательно, что Жерар Депардье славится своей любвеобильностью: 26 лет актер был женат на Элизабет Гиньо – в браке у них родились двое детей (сын Гийом и дочь Жюли). После у него было несколько романов, в числе известных его пассий – сенегальская модель и актриса Карин Силла, французская камбоджийка Элен Бизо, дочь известного кхмерского буддиста Франсуа Бизо, актриса Кароль Буке и писательница Клементина Иго. Официально он признал наличие двух внебрачных детей – дочь Роксану от Карил Силла и сына Жана от Элен Бизо. По заявлению самого Депардье, у него “20 детей от 10 разных женщин”.