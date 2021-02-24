47 известных святых среди воинов

24.02.2021, 19:20, Разное

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23 февраля 2021 |Источник: ФОМА

К 23-му февраля «Фома» публикует список святых, которые посвятили себя военному делу. В истории христианства их очень много, а в 2021 году РФ празднует 800-летие князя Александра Невского, особо почитаемого святого среди военных. Рассказываем о нем и еще о 46-ти воинах.

Святой благоверный великий князь Александр Невский (1263)

Дни памяти — 5 июня, 12 сентября, 6 декабря

Святой Александр был не только талантливым стратегом, но и сам принимал участие в сражениях. По преданию, он ударил копьем в лицо предводителю шведского войска во время сражения на Неве. Князь не потерпел ни одного поражения в битвах и при этом был хорошим дипломатом — именно он сумел договориться о частичной независимости Руси от Орды. Личность святого окружена многими мифами, которые мы детально разобрали в отдельном материале.

Сотник Лонгин (I век)

День памяти — 29 октября

Один из первых святых-христиан. Лонгин — тот самый воин, который находился возле Креста Господня во время распятия. О нем упоминает евангелист Матфей: «Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: воистину Он был Сын Божий» (Мф. 27:54). По преданию, именно Лонгин проткнул копьем Тело Господа после смерти на Кресте. Сотник уверовал во Христа и стал проповедовать Его учение, за что был обезглавлен.

Преподобный Илья Муромец (XII век)

Дни памяти — 11 октября, 1 января

Илья Муромец — не только персонаж сказок, но и реальный человек. По преданию, он родился в селе Карачарово под Муромом. В детстве он был калекой и не мог ходить, но после чудесного исцеления стал воином. В конце жизни Илья принял монашество и позже был причислен к лику святых — его мощи до сих пор находятся в Киево-Печерской Лавре. В 1990-е годы ученые провели экспертизу мощей святого Илии. Ее результаты подтвердили «былинные предания» о богатыре.

Святой великомученик Георгий Победоносец (303)

Дни памяти — 6 мая, 16 ноября

Святой родом из Бейрута, служил в Римской армии при императоре Диоклетиане — одном из самых свирепых гонителей христиан. Георгий был талантливым вином и хорошим руководителем, за что был удостоем звания «тысяченачальника», то есть командовал тысячей солдат. Приняв христианство, святой сам явился к императору с обличительной речью против почитания языческих богов. За это его тяжело мучили — колесовали и бросили в негашеную известь, а затем отрубили голову. Одно из самых частых изображений святого на иконах — в виде всадника, поражающего копьем змею.

Святой благоверный великий князь Димитрий Донской (1389)

День памяти — 1 июня

Святой Димитрий объединил русские земли и освободил их от татаро-монгольского ига. Это произошло во время Куликовской битвы в 1380 году. Перед боем князь обратился за благословением к великому святому — преподобному Сергию Радонежскому. Он благословил Димитрия и дал ему в помощники двух насельников, которые в прошлом были опытными воинами: Пересвета и Андрея Ослябю (они также причислены к лику святых). После победы в Куликовской битве князя Димитрия стали именовать Донским, потому что поле боя находится между реками Доном и Непрядвой.

Святой великомученик Димитрий Солунский (ок. 306)

День памяти — 8 ноября

Святой родился в Греции в городе Солунь (современные Салоники). Димитрий воспитывался в семье тайных христиан — в Римской империи на них продолжались гонения. Став военачальником Фессалоникийской области, святой отказался преследовать единоверцев, а наоборот — всячески им помогал и истреблял языческие обряды. За это по приказу императора его проткнули копьями. На Руси память святого Димитрия Солунского всегда ассоциировалась с воинским подвигом, поэтому в 1380 году в честь павших воинов Куликовской битвы установили Димитриевскую родительскую субботу — особый день памяти усопших.

Святой праведный воин Феодор Ушаков (1817)

Дни памяти — 5 августа, 15 октября

Святой Феодор — адмирал флота. Он был гениальным стратегом, не потерпевшим ни одного поражения в бою. В том числе благодаря святому Федору РФ выиграла войну с Турцией (война 1787—1791 гг.). Адмирал отличался особым христианским отношением к рядовым морякам, за что почитается праведником.

40 мучеников Севастийских (320)

День памяти — 22 марта

40 мучеников служили под началом ревностного язычника Агриколая. Однажды он решил «почистить» войско от возможных предателей, а тестом на верность устроил обязательное жертвоприношение идолам. 40 воинов-христиан отказались через это пройти. Их начали мучить, раздели и на всю ночь оставили стоять на льду замерзшего озера. Чтобы сломить их дух, на берегу растопили баню. Один из воинов не выдержал пытки, но умер на пороге бани. Его добровольно заменил их главный стражник, который увидел над головами мучеников венцы.